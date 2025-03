艾哲倫保迪兩度奪奧斯卡影帝：從布達佩斯到紐約　他戳破了美國夢

艾哲倫保迪(Adrien Brody),這位影壇「掌管破碎感的神」,又一次笑著破碎了。當地時間3月2號,51歲的艾哲倫保迪憑藉新片《粗獷派建築師》(The Brutalist)獲得本屆奧斯卡最佳男演員,這也是他繼2002年《鋼琴戰曲》(The Pianist)後又一次成為奧斯卡影帝。



「演員這份職業是非常脆弱的。它看起來光鮮亮麗,但這次能有幸再次站在這裡,我得以擁有一些新的視角,不論你在事業的哪個階段,不論你取得了甚麼成就,這一切都可能隨時消逝。」站在領獎台上的他十分動容。

我祈願世界更加健康、幸福、包容。我相信,如果歷史能教會我們甚麼,那就是——不要讓仇恨肆意蔓延。

這一刻,站在人們面前的不只是艾哲倫保迪,仿佛我們又看到了電影中掙扎的主角拉斯洛托特(László Tóth)。《粗獷派建築師》今年拿到了10項奧斯卡提名,在金球獎、評論家選擇獎等前哨獎中形勢大好,最後卻和奧斯卡最佳影片、最佳導演遺憾失之交臂。

「粗野」的不只電影中的建築風格,這部影片本身表現出了粗野主義的電影美學,畫面粗糲、簡潔、大巧不工,配樂嚴肅且富有壓迫感,需屏氣凝神看拉斯洛經歷三小時折磨。艾哲倫保迪也在片中奉獻了不亞於《鋼琴戰曲》(The Pianist)的精彩表演,但對奧斯卡來說,這些似乎還不夠。

艾哲倫保迪憑新作《粗獷派建築師》奪得奧斯卡「最佳男主角」獎!(奧斯卡直播截圖)

從布達佩斯到紐約

《粗獷派建築師》以傳記電影的形式,描述了一位虛構的建築大師的人生。匈牙利出生的猶太建築師拉斯洛托特(艾哲倫保迪 飾),背負著二戰創傷,來到遙遠的美國艱難求生。在偶然間贏得一位百萬富豪(佳皮雅斯/Guy Pearce 飾)的青睞後,拉斯洛原本以為大展宏圖的機會來了,不料卻陷入了另一場壓迫。

片中拉斯洛的經歷,和艾哲倫保迪自己的家庭背景有相同之處。他的媽媽是匈牙利人,1956年為了躲避匈牙利革命,她和父母一起逃離了布達佩斯,背井離鄉來到美國。另一方面,艾哲倫保迪也遺傳了母親的藝術基因。他媽媽是一位非常出色的電影攝影師,曾為《鄉村之聲》(The Village Voice)等經典電影掌鏡,在美國影壇頗有聲望。

母親的創造力和對電影的熱情,很大程度上塑造了艾哲倫保迪的藝術觀:

我是攝影師的兒子,唯一的兒子,所以我很小就成了她鏡頭前的焦點,鏡頭後面是一雙藝術家的眼睛。

艾哲倫保迪說,蹣跚學步時,他就見證了媽媽通過鏡頭創造各種美麗影像,小時候家裏到處都是菲林,浴室裏掛着底片,黑房裏定影劑的味道就等於媽媽的味道。

母親記憶中的傷痕,被艾哲倫保迪移植在了角色拉斯洛身上——逃離戰爭,流離失所,在新的國家變成外國人,這些真實經歷帶來了獨特生活視角。

流浪漢、大街上打老婆的酒鬼,甚至流浪貓,媽媽對處於困境中的事物特別敏感。

在《粗獷派建築師》中,移民的敏感和憤怒被更多投射到了拉斯洛妻子身上,拉斯洛自身則顯得更保守。艾哲倫保迪解釋說,傷痕累累的人們將憤怒和暴力視作一種自我保護,而拉斯洛則會利用這種憤怒,將其融入到作品中,讓它超越人而存在,這是藝術家的行事方法。

萬物之道不言自明,還有比立方體本身的結構更能闡述立方體的定義的存在嗎?

影片前半部份,拉斯洛這段講述,就是這一立意的點題表達。戰爭爆發了,偉大的建築活下來了,在城市裡巍然不動。

當歐洲的可怕回憶不再讓我們感到羞恥,我渴望看到這些建築成為一種政治激勵,激發出那些在民族命運週期中,反反覆覆的社會劇變……我可以預見,人類憤怒和恐懼的眾生相。這可笑的洪流也許會不斷起伏翻湧,但我的建築會在動盪中屹立不倒,抵禦住多瑙河岸邊的侵蝕。

可惜在梳化對面的美國富豪眼中,這樣的超凡野心只是攫取利益和政治資源的邊角料罷了。

外來人的沉默和口音

和艾哲倫保迪年輕時打響名號的《鋼琴戰曲》一樣,《粗獷派建築師》再次回到了那個戰火紛飛、流離失所的年代。

《鋼琴戰曲》(The Pianist)劇照

兩者在時代背景上有着許多共同點,都聚焦於偏執、壓迫、反猶,用艾哲倫保迪的話來說,它們描繪了「醜陋的力量是如何存在的」。正是因為這樣的背景,《粗獷派建築師》不得不成為一個虛構的故事。導演畢迪高比(Brady Corbet)最早試圖找到一個包豪斯大師的例子,具體畫像便是「在納粹佔領下陷入絕境,搬到美國後重建生活和事業」。為此,畢迪高比請教了法國建築史學家尚-路易·科恩(Jean-Louis Cohen),最後得到的結果卻是:一個活下來的名字都沒有,能找到的例子都沒能躲過納粹的屠刀。

《粗獷派建築師》另一點和《鋼琴戰曲》相似的是,兩部電影都對「沉默」的運用都非常有力。《鋼琴戰曲》中的沉默,來自於可見的危險,主角斯皮爾曼需要獨自躲避納粹。《粗獷派建築師》中的沉默則起到另一個作用:為觀眾展現移民的生活。因為語言障礙成為異類,淪為被排擠的邊緣人,尤其是沒有家人陪伴時,這種孤獨尤為可怖。「我能聽懂很多法語,但我從來不願意說法語,即便我在法國的時候也不敢開口講,因為膽怯」,艾哲倫保迪以自己來舉例。在《粗獷派建築師》裡,無處不在的語言和口音問題,一直在提醒著觀眾拉斯洛的外來者身份。

移民船在顛倒的自由女神像旁靠岸,先把不會英語的人歸到一邊「可以去那尋求幫助」;剛在美國落腳時,不斷有人糾正主角的語法和發音;開傢俱店的表弟,口音正到「像個美國電視節目主持人」。

拉斯洛每天早上刮鬍子都會苦練「八百標兵奔北坡」,結果多年後還被富豪嘲諷「聽起來像是擦鞋的」,順便向他丟出一枚羞辱的鋼鏰。在這樣沉默和語言的切換中,《粗獷派建築師》節奏緩慢地行駛在自己的軌道上。有些人認為它215分鐘的片長太過拖遝,但艾哲倫保迪認為,這恰恰正是這部電影的美妙之處。

你可以與角色坐在一起,體驗那些時刻,讓你感覺非常真實和個人化,這需要電影製作人足夠自信勇敢,信任演員,給予足夠的創作空間和尊重。

粗野主義電影美學

至於導演畢迪高比,在他看來,那些關於影片太長的批評就相當於「批評一本書有700頁而不是100頁」一樣可笑。單純從核心來說,這個故事就是關於「一個剛逃離法西斯主義的人,又被資本主義困住了」。如此一來,便不難理解為何影片以粗野派建築作為串聯(雖然說實話這電影本身和建築關係並不大)。

上世紀50年代,以勒科比意(Le Corbusier)為代表的粗野主義興起,就是因為成本低廉,在戰後東歐和印度等第三世界國家流行起來。在精神意義上,粗野派就代表了建築師們對資產階級享樂浮誇的抗爭。粗野派的精神,更多體現在這部電影的視覺美學上。70毫米菲林+老式「Vista Vision」寬銀幕格式,傳遞出一種特別質樸甚至粗糙的時代質感。

資深影迷能從片中看到很多古早電影大師的影子,比如希治閣式(Hitchcockian)的懸疑橋段,英瑪褒曼 (Ingmar Bergman)的遠景剪影,路易士布紐爾(Luis Buñuel)風格的郊野畫面。

類似的縫合感受,也體現在片中對建築的描繪上。拉斯洛設計的山頂教堂,混凝土建築風格以及自然光投射的十字架,很容易讓人想到安藤忠雄的光之教堂,勒科比意的朗香教堂,以及彼得卒姆托(Peter Zumthor)的田野教堂。拉斯洛身上的種種經歷,其背後的猶太建築師的美國奮鬥史,更是當代建築中重要的篇章。

父輩經歷過集中營迫害的丹尼爾里伯斯金(Daniel Libeskind),渴望擺脫東歐移民階層的愛沙尼亞人路易士·康,在50年代飽受美國社會歧視的弗蘭克·蓋里,以及猶太人大屠殺倖存者後裔、紐約高線公園設計者伊莉莎白·迪勒……

畢迪高比無奈地說:

荷李活有太多不能拍的故事。

由於並不受荷李活青睞,這部電影的籌拍過程也尤為艱難。導演四處籌款,拍攝期間又遇到疫情、罷工,最後自己零片酬貼錢執導,拍攝咬牙堅持了七年,上映前欠了一大堆債。雖然最後沒能拿到奧斯卡最佳影片,在威尼斯、金球獎上的出色表現,已經證明了導演和主創團隊的付出沒有白費。

【相關圖輯】25歲女演員米姬麥迪遜憑《阿諾拉》成奧斯卡出爐影后



「最佳導演」獎由《阿諾拉》導演Sean Baker奪得。





「最佳原創劇本」獎由《阿諾拉》奪得。

《阿諾拉》女主角麥琪麥迪遜首度封后。

25歲女演員米姬麥迪遜憑新作《阿諾拉》成為奧斯卡出爐影后。









第97屆奧斯卡獲獎名單:

最佳影片:《阿諾拉》(Anora)

最佳導演:辛貝克(Sean Baker)《阿諾拉》

最佳女主角:米姬麥迪遜(Mikey Madison)《阿諾拉》

最佳男主角:艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

最佳女配角:素兒蘇丹娜(Zoe Saldaña)《艾美利亞變奏曲》(Emilia Pérez)

最佳男配角:基雲高堅(Kieran Culkin)《深痛導賞團》(A Real Pain)

最佳國際影片:《我仍在此》(I Am Still Here) (巴西)



最佳攝影:《粗獷派建築師》

最佳配樂:《粗獷派建築師》

最佳藝術指導:《魔法壞女巫》(Wicked)

最佳剪輯:《阿諾拉》

最佳化妝&髮型:《完美物質》(The Substance)

最佳服裝設計:《魔法壞女巫》

最佳原創劇本:《阿諾拉》

最佳改編劇本:《教宗選戰》(Conclave)



最佳歌曲:「El Mal」-《艾美利亞變奏曲》

最佳視覺效果:《沙丘瀚戰:第二章》(Dune: Part Two)

最佳音效:《沙丘瀚戰:第二章》

最佳動畫長片:《貓貓的奇幻漂流》(Flow)

最佳動畫短片:《柏樹陰影下》(In the Shadow of the Cypress)

最佳紀錄長片:《家不成家—我生於巴勒斯坦》(No Other Land)

最佳紀錄短片:《紐約愛樂:唯一的她》(The Only Girl in the Orchestra)

最佳實景短片獎:《我不是機械人》(I'm Not a Robot)