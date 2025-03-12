難哄結局藏彩蛋　白敬亭章若楠爆紅達事業巔峰　幕後功臣是「他」

【難哄／結局／Netflix】最近熱度爆表的陸劇《難哄》終於在近日迎來大結局！該劇改編自者竹乙的同名小說，在中國擁有著巨量的原著粉絲，也因為身為《偷偷藏不住》的姊妹作，在開拍前就引起不小的轟動，找來人氣演員白敬亭、章若楠主演，由《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》的台灣導演瞿友寧執導，在開播後就迅速登上Netflix熱播冠軍，更創下平台陸劇的最高收視紀錄，究竟這部劇為何能夠如此成功呢？



最近熱度爆表的陸劇《難哄》終於在近日迎來大結局！（《難哄》劇照）

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雙向奔赴的甜虐劇 每集片頭片尾呼應的小巧思

《難哄》延伸了《偷偷藏不住》中桑稚的親哥哥桑延的感情線，講述高冷學長桑延與初戀校花溫以凡的甜虐愛戀，從校園生活到職場社會，一步步見證角色的成長與蛻變，表面上是甜寵愛情劇，實際上卻埋藏著深沉的救贖感，心動又揪心的劇情讓人深陷不已，更被觀眾發現了超細節的彩蛋，像是每一集片頭出現的標題，都會在片尾接下後半段，形成相呼應的句子，並且在結尾放上「故事未了...」的彩蛋影片，讓觀眾在每集播畢、感到捨不得時，仍然能夠延續劇中的情感。

白敬亭再創巔峰！演活「人間妄想」的深情桑延

另外，這部劇最受到矚目的就是擔當男女主角的兩位演員白敬亭、章若楠，身高183的白敬亭在劇中飾演被稱為「人間妄想」的桑延，即使已經31歲，穿上制服扮演高中生卻依舊少年感滿滿，細膩又真摯的演技將桑延外冷內熱的個性把控得宜，可說是又再次為自己創下顛峰之作。

身高183的白敬亭在劇中飾演被稱為「人間妄想」的桑延（微博＠白敬亭）

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破碎感的神！富層次的細膩演技被封為「天選溫以凡」

另一方面，飾演女主角的章若楠，表現也相當亮眼，出道時就因清新的氣質被封網友封為「氧氣初戀」，可說是所有人心目中的天選校花，這次則在《難哄》中飾演溫婉堅強的溫以凡，恰到好處的氣場以及富含層次的演技，將經歷過許多黑暗時刻的溫以凡，演繹的溫柔又強大，總是淚眼汪汪的雙眼搭配充滿破碎感的氛圍深深的感染了觀眾，每個人都能夠深刻感受到溫以凡曾受過的所有傷痛。

飾演女主角的章若楠，表現也相當亮眼（微博＠章若楠）

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章若楠是演技保證的「男神收割機」

章若楠的螢幕處女作為《悲傷淚流成河》，在劇中飾演校園美女學霸「顧森湘」，後來卻成為了校園欺凌的犧牲者，片中清新善良的形象深植觀眾心中，一播出就被冠上「寶藏女孩」的封號，也讓她一夕間登上微博熱搜榜，接著在《誰都渴望遇見你》與張哲瀚飾演一對逃離都市生活，在森林裡經營一家旅社的情侶，她在該劇是一位能夠和植物對話的療癒系女孩「羅溪」，在劇中細心照顧植物的可愛模樣讓她因此圈了不少粉！

回顧章若楠過去的影視作品，發現她其實是一台男神收割機，2021年與許光漢合作過電影《你的婚禮》，上演相戀15年最後卻無疾而終的遺憾故事，當年獲得高達8億（人民幣）的票房收視，章若楠也曾和陳偉霆合作電視劇《照亮你》，上演直球追愛的勇敢小記者，她將每部作品的角色都詮釋的非常到位，也因此才能在《難哄》選角時受到導演的青睞。

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瞿友寧坦言選角猶如「武林大會」更直呼：怕被罵！

事實上，這次負責執導的台灣導演瞿友寧正是這部劇能夠成功的幕後功臣之一，擅長刻畫青春愛情故事的他，在《難哄》上從場景布置、攝影手法、銜接前作世界觀上都下足了功夫，唯美細膩的畫面讓觀眾得以沉浸在充滿悸動的氛圍中。

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日前受邀到台灣廣播節目「POP最正點」上的採訪中透露，一開始接拍《難哄》時：「都不敢說是我要拍，怕被罵！」不過後來該作品的熱度爆炸，卻是始料未及的！瞿友寧笑說《難哄》的選角過程，像是讓他經歷了一場「武林大會」，因為書迷們在得知是誰來演某角色時，通常會有「怎麼可以？毀了原著！」的激烈言論，所以瞿友寧也非常佩服最終被選定為主演們的抗壓性，瞿友寧也再次憑藉這部劇奠定了自己「現偶之神」的地位！

這次負責執導的台灣導演瞿友寧正是這部劇能夠成功的幕後功臣之一。（FB圖片）

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