Netflix真人版ONE PIECE海賊王第2季殺青　草帽海賊團陣容更強大

偉大航路即將到來，Netflix 2月5日正式宣布轟動全球的《海賊王》真人版第 2 季在南非開普敦正式結束拍攝。除此之外，第 2 季角色也持續公布中，包含：瑪麗安奴、傑斯、K.M.、蒙其·D·多拉格、尹卡蘭姆與賣一刀！



第 2 季卡司在擴張！

真人版ONE PIECE海賊王第2季殺青（netflix）

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- 索菲亞·安妮·卡羅素（Sophia Anne Caruso） (作品：Beetlejuice、《善惡魔法學院》) 飾演瑪麗安奴（Miss Goldenweek）



- 馬克·潘衛爾（Mark Penwill）（作品：Catch Me a Killer）飾演傑斯（Chess）



- Anton David Jeftha（作品：Legacy）飾演 K.M.



- Rigo Sanchez（作品：《外灘探秘》、Goliath）飾演蒙其·D·多拉格（Dragon）



- 揚達·湯瑪斯（Yonda Thomas）（作品：Redemption）飾演尹卡蘭姆（Igaram）



- James Hiroyuki Liao（作品：Barry）飾演賣一刀（Ipponmatsu）



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以上演員將加入先前已公布的新演員陣容，包含：

「羅賓」蕾拉·阿波娃（Lera Abova）、「克洛克達爾」喬·曼格尼洛（Joe Manganiello）、「薇薇」查瑞夫拉·強德蘭（Charithra Chandran）以及「Miss情人節」潔札拉·潔絲琳（Jazzara Jaslyn）、「Mr.3」大衛·達斯馬齊連（David Dastmalchian）、「Mr.5」卡姆魯斯·強森（Camrus Johnson）、「Mr.9」丹尼爾·拉斯克（Daniel Lasker）、「多利」維爾納·庫澤（Werner Coetser）、「布洛基」布倫丹·莫瑞（Brendan Murray）、「可樂克斯」克萊夫·羅素（Clive Russell）、「多魯頓」蒂龍·基奧（Ty Keogh）、「斯摩格」卡勒姆·克爾（Callum Kerr）、「達絲琪」茱莉亞·雷瓦爾德（Julia Rehwald）、「瓦波爾」羅伯·科萊蒂（Rob Colletti）、「Dr. 古蕾娃」凱蒂·薩加爾（Katey Sagal）、「Dr. 西爾爾克」馬克·哈雷利克（Mark Harelik）、「寇布拉」山德希爾·拉曼穆西（Sendhil Ramamurthy）。

根據原作者尾田榮一郎所述，這一季草帽一夥將從羅格鎮開始冒險，途經顛倒山、威士忌山峰以及小花園，最終停留在磁鼓島。

而今日演員們也在社群上分享第 2 季順利殺青的好消息，在劇中飾演「蒙其·D·卡普」的英國演員文生·雷根（Vincent Regan）也在前陣子提到：

阿拉巴斯坦篇的故事篇幅龐大，會分為 2 季來播出，我想製作團隊很快就會再開拍第 3 季，所以我認為第 2 季將於明年（2025）聖誕節前在 Netflix 上播出。

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