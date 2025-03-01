日劇｜2025年Netflix日本作品推薦：宛如阿修羅/今際之國3/鬼城殺

【日劇推薦】2025年Netflix有許多優秀的作品即將推出，席捲全球的人氣大作《今際之國的有栖3》（今際之國的闖關者3）即將推出，可說是最期待的年度大作。另外還有小栗旬、韓孝周跨國合作的《浪漫匿名者》，以及實力派偶像出身的草彅剛主演經典翻拍的電影《新幹線驚爆倒數》也讓令人好奇會如何呈現。



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2025年Netflix日本作品1：宛如阿修羅

名導是枝裕和繼《舞伎家的料理人》後再度執導Netflix日劇《宛如阿修羅》，改編自名作家向田邦子的經典，並找來宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴四位不同世代的女星實力派，與本木雅弘、松田龍平、國村隼等實力派卡司同台飆戲，以70年代的家庭為背景，帶出四姐妹因為發現父親外遇引發一連串連鎖反應，描繪出細膩的親情糾葛和女性群像，並且融入是枝裕和的編導風格，非常值得一看。



2025年Netflix日本作品2：鬼城殺

由生田斗真主演的電影《鬼城殺》改編自河部真道的漫畫《鬼殺者》，故事有如《坂本日常》的悲劇版，講述一位殺手界的傳奇人物原本想要帶著妻兒退隱江湖，但過去的恩怨卻不放過他，導致摯愛慘遭毒手，使他成為復仇惡鬼，帶來一連串精彩的動作戲。此外劇中卡司還有髙嶋政伸、尾上松也、東出昌大等實力派演員。



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2025年Netflix日本作品3：今際之國的有栖3

席捲全球現象及風潮的《今際之國的有栖》第三季回歸了！改編自漫畫家麻生羽呂的同名作品，講述人們在瀕死之際進入「今際之國」闖關冒險的故事，前兩季從各種刺激關卡中激盪出人生的意義，成功引爆話題，算是Netflix至今人氣最高的日劇。在全新一季山崎賢人、土屋太鳳都回歸主演，並且可能未有脫離原作的大量原創劇情，迎戰全新的鬼牌關卡。



2025年Netflix日本作品4：玻璃之心

佐藤健親自監製、主演的日劇《玻璃之心》改編自若木未生的同名暢銷小說，由青春純愛片《戀愛寄生蟲》柿本健作和Netflix現象級日劇《全裸監督》KotaroGoto一同合作指導。並請來町田啓太、菅田將暉、志尊淳等日劇男神合體，以樂團為核心發展的成長故事，充滿熱情、與細膩情感，還有大量的音樂元素。



《全裸監督》獲封現象級日劇。（《全裸監督》劇照）

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2025年Netflix日本作品5：靈魂之伴

日劇《靈魂之伴》由新生代導演橋爪駿輝編劇執導，講述橫跨十年的情感糾葛，由實力派男神磯村勇斗和韓國人氣團體2PM成員玉澤演破天荒合作，描寫兩位來不同國家、背景的年輕人意外相遇，發展出關於靈魂與愛的故事，看來已經是催淚神劇預訂。



2025年Netflix日本作品6：浪漫匿名者

跨國合作的還有另一部愛情喜劇《浪漫匿名者》，由日本人氣男星小栗旬和韓劇女神韓孝周驚喜合作，並由《我想吃掉你的胰臟》的導演月川翔執導，改編自法國電影《愛情的完美配方》，講述朱古力店老闆與朱古力師傅之間的愛情故事，很期待兩人的浪漫火花。



《浪漫匿名者》由日本人氣男星小栗旬主演。（IG圖片）

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2025年Netflix日本作品7：武士生死鬥

小說改編的劇集《武士生死鬥》由《新聞記者》、《青春18×2通往有你的旅程》導演藤井道人執導，並由性格男星岡田准一主演。講述日本明治時期在京都天龍寺聚集了292位時力高強的武士，為了豐厚的賞金加入一場以命相搏的危險遊戲，岡田准一飾演的主角「嵯峨愁二郎」也是其中之一，他為了身患重病的妻兒不惜鋌而走險，也要贏得最後勝利。



2025年Netflix日本作品8：新幹線驚爆倒數

1975年的電影《新幹線大爆破》一直以來都是日本災難片的經典，更被後世許多作品致敬，當時的卡司有傳奇男星高倉健、千葉真一等。如今翻拍全新版本《新幹線驚爆倒數》，則由前SMAP實力派男星草彅剛主演，曾拍過《新·哥斯拉》、《日本沉沒》等災難鉅片的樋口真嗣執導，並將故事場景搬到現代，重現新幹線的爆炸危機。



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2025年Netflix日本作品9：10DANCE

漫改BL電影《10DANCE》，找來《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的町田啓太、以及《與你在世界終結之日》竹內涼真共同主演，劇情講述兩位分別擅長拉丁舞、標準舞的頂尖舞者，必須合作挑戰「十項舞蹈錦標賽」，在緊密的練習準備過程中，逐漸拉近距離、擦出火花，讓觀眾很期待兩大男神的化學變化。



2025年Netflix日本作品10：罵倒村

全新推出的綜藝喜劇《罵倒村》知名搞笑藝人東野幸治擔綱主持，背景設定在一個充滿詛咒的詭異村莊，參賽者必須忍受對手的無情謾罵才能生存下來，還要以幽默的方式回應才能存活。這個節目曾在YouTube頻道NOBROCKTV上獲得1500萬次點擊，由Netflix製作想必又會再掀起一波話題。



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