國色芳華Netflix｜五大賣點懶人包　楊紫李現演「貪官奸商」組CP

陸劇《國色芳華》目前正在熱播中，前期劇情可說是精彩交鋒的宅鬥劇，由楊紫、李現主演，講述唐朝年間一名被迫嫁人又失婚的女子以賣花為業找回人生的故事，後來他們聯手擺脫拘束，由「貪官＋奸商」組成CP漸漸形成，讓觀眾越嗑越起勁。



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《國色芳華》看點1：大唐風華

改編自同名小說的《國色芳華》講述楊紫飾演的商人之女「何惟芳」因為家族聯姻被迫嫁給了魏哲鳴飾演的官宦子弟「劉暢」，兩人從結婚第一天就撕破臉，展開一連串串的家庭悲劇。劇中以唐朝為背景，從人物服裝、道具器物就都可看見其考究，更是設定在當時盛產牡丹花的洛陽，將唐朝百花爭豔的風華展露無遺，更有著許多色彩鮮豔的鮮豔色調呈現。



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《國色芳華》看點2：楊紫「離婚大女主」

《沉香如屑》、《長相思》系列表現亮眼的楊紫，這次飾演一位商賈之女，小名牡丹，為人精明聰慧，也繼承了家中的商業頭腦，雖然被困在有名無實的婚姻牢籠，卻仍沒有放棄自由的希望，在丈夫無情、公婆無理，嫁妝被侵佔、情同姐妹的陪嫁婢女落難慘死後，她決定要離婚。便用她聰慧的頭腦佈下一連串計謀，讓觀眾相當佩服她的勇氣。



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《國色芳華》看點3：李現捲入宅鬥

而與楊紫二度合作的李現，飾演的是花鳥使「蔣長揚」，所謂的花鳥使就是在民間四處幫皇帝物色後宮人選的使者，算是皇帝的近臣，所以走到哪都有人要巴結他，他也來者不拒，行事作風輕挑，旁人都當他是個大貪官，不過這並不是他的表象，之後將會慢慢顯現出他的其他面向。他在與縣主一同巡遊的過程中入住劉家，也捲入了他們的家庭鬥爭。



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《國色芳華》看點4：精彩離婚官司

在《國色芳華》的前期劇情中，帶來了精彩的宅鬥過程，何惟芳嫁入劉家被百般苛待，為了離婚也無所不用其極。先是製造丈夫外遇被抓包，接著與丈夫舊情未了的縣主李幼貞（張雅欽飾）談條件，還拉攏花鳥使蔣長揚幫自己一把，兩人合力在公堂上打了一場漂亮的離婚官司，不但成功要回部分被沒收的嫁妝，也終於要從這段不幸福的婚姻脫身。



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《國色芳華》看點5：「貪官＋奸商」組CP

在何惟芳離婚後開始了她的花卉經商之路，與蔣長揚之間也越走越近，有了越來越多火花，他們一者看似潑辣實則柔情堅毅又聰明，一者看似輕薄貪財，卻有顆關懷世道的心，他們都看見了彼此的另一面，所以漸漸地走在一起，很期待這對「貪官＋奸商」CP組合的後續發展。



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