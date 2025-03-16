童星出身藝人撞臉謝金燕 連天后本人也認錯：沒有穿過這件衣服
撰文：ETtoday
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童星出身的南韓25歲女星金裕貞外型亮麗，擁有「國民妹妹」之稱。成年後大多以側分瀏海示人的她，日前遠赴法國參加時裝秀，突然頂著新髮型登場，被不少網友指出撞臉「姐姐」謝金燕，連謝金燕本人都認錯。
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金裕貞10日在社群上傳出席時裝秀的照片，畫面中，她把頭髮剪成齊瀏海，一身黑白穿搭顯得乾淨俐落。面對周圍粉絲搶拍，她也面帶微笑簽名、打招呼。不過，她難得剪齊瀏海，加上妝容和角度的關係，竟讓不少台灣網友誤看成是謝金燕。
對此，謝金燕13日轉PO兩人的對比照到限時動態，坦言自己第一眼看到時也認錯，「我想說我沒有穿過這件衣服呀！」並謙虛表示：
「這我怎麼好意思！」
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