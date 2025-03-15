金秀賢橫豎研究所傳私怨 記者爆料徐睿知緋聞 陳屍旅館死因未明
撰文：TVBS新聞網
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37歲韓流巨星金秀賢近日被「橫豎研究所」爆出，曾在已故女星金賽綸未成年時與她交往，甚至追債7億韓元。另外，「橫研所」其實早在2023年時，就曾爆料金秀賢與女星徐睿知的緋聞，且報導該事的記者還離奇陳屍旅館，死因至今仍未釐清。
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橫豎研究所日前採訪了金賽綸的家屬，除了爆料金秀賢曾在金賽綸年僅15時交往，後來還涉嫌逼債7億元，造成女方身心承受巨大壓力。儘管金秀賢所屬經紀公司「Gold Medalist」三度發聲澄清，但國內外的輿論依然持續發酵，甚至已有品牌決定先行切割。
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這場由橫豎研究所、金秀賢經紀公司引發的大戰，也意外勾出雙方過去的恩怨情仇。金秀賢在2019年退伍後主演韓劇《雖然是精神病但沒關係》，與女主角徐睿知雙雙走紅，怎料卻爆出女方先後與金秀賢及其表哥李沙朗交往的緋聞，而此事的爆料者，正好就是橫研所的創辦人之一金勇浩。
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金勇浩在2019年時，與前國會議員姜容錫、律師金世淵共同創立主打評論時事、政治議題的頻道「橫豎研究所」，其中擁有「娛樂部長」稱呼的金勇浩，還曾因多次利用「假消息」爆料，遭多位藝人提告求償，甚至還曾被指控向藝人恐嚇詐財。
然而，金勇浩在2023年10月12日時，卻在留下一句「我不消失就不會結束」的遺言後，陳屍於釜山某旅館內，且至今仍未釐清死因，隨著金秀賢與金賽綸之間的風波持續延燒，也讓他與「橫豎研究所」之間的恩怨史，再次浮上了水面。
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