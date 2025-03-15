金秀賢裸體洗碗照曝光　經紀公司盼見金賽綸媽：有些內容她不清楚

韓星金秀賢連日被「橫豎研究所」公布和金賽綸的親密合照，金秀賢的經紀公司稱他情緒崩潰，最終只能認了兩人有過一段情，除了昨天發布聲明，今（15）日經紀公司透過媒體喊話，希望能跟金賽綸媽媽當面詳談。而「橫豎研究所」也再度放出新料，公布了前幾天說的金秀賢裸體在金賽綸家的洗碗照。



疑似金秀賢的裸體洗碗照曝光。（YT@橫豎研究所）

金秀賢在家裡附近跟金賽綸甜蜜自拍。（YT@橫豎研究所）

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金秀賢公司今發聲明回應，對於「橫竪研究所」昨天直播內容，他們和金賽綸母親的主張中似乎有一些想法不同的部分，「我們認為有一些內容可能是金賽綸媽媽不清楚的」，希望親自拜訪金賽綸母親，並進行充分的說明。

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然而還沒等到金母回應，「橫豎研究所」就再出招，今天晚間的直播預告中，一位男子被對鏡頭，上半身穿T恤，下半身則似乎完全沒穿，重點部位被字幕擋住，這張照片疑似就是金秀賢。

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