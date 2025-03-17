金秀賢洗碗照證實是金賽綸廚房「只在家約會」網民細思：毛骨悚然
撰文：中天新聞網
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南韓明星金秀賢被爆在已故女星金賽綸未成年時，就已和對方交往，但金秀賢經紀公司卻強調，2人交往時間是在女方成年後才開始。更有網友發現，金秀賢疑在女方家服裝不整的洗碗照，竟與金賽綸曝光過的家中廚房照，高度相似。
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YouTube頻道《橫豎研究所》15日在直播中公開，金秀賢僅穿著一件上衣、遮掩了私密部位的洗碗的照片，被眼利網友發現，2020年金賽綸曾在綜藝節目《On & Off》曝光過自家的廚房照，與橫豎研究所爆料的畫面一致。
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金賽綸阿姨說，金賽綸高中時連續3年都去大型烹飪學院，努力學習烹飪、烘焙、沖泡咖啡等技能，就為了迎合金秀賢，交往6年來兩人只在家中約會，當時的金賽綸滿懷憧憬，認為自己未來會成為金秀賢的妻子，因此用心學習這一切。
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有網友就感嘆，金賽綸在這段感情中太傻又天真：
「只在家裡約會，大家都知道這代表什麼吧」
「看到金賽綸做菜的影片就哭了」
「只在家裡約會...光是想像都覺得毛骨悚然」。
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