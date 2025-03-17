金賽綸父母揭金秀賢連串謊言　二度索償7億　更威脅不准公開照片

金賽綸因為生前和金秀賢交往，獨自忍受委屈和誤解。如今父母要替她討回公道，今天委託律師和「橫豎研究所」公開提告，要亂帶風向逼死金賽綸的YouTuber李鎮浩付出代價，同時痛批金秀賢方謊話連篇，也是欺壓金賽綸的加害者。



金賽綸父母今天委託律師和「橫豎研究所」公開提告。（YouTube截圖）

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金賽綸家屬今天並未出面，全權委託律師和「橫豎研究所」發聲。他們踢爆金秀賢公司GOLDMEDALIST寄了兩次存證信函給金賽綸要她還錢，根本不是單純走形式。

GOLDMEDALIST聲稱沒有要求金賽綸還七億韓元的債務，公司已經認列呆帳。但事實上公司寄了兩次存證信函，要金賽綸限期還錢。同時金秀賢公司還警告金賽綸，不要再聯絡公司藝人，也不准再公開任何照片，否則大家法庭見。

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今天記者會上金賽綸代表方也向金秀賢喊話，希望他承認和未成年的金賽綸交往，還給金賽綸一個公道。

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