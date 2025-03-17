金秀賢情史被起底 戀金賽綸6年疑同時劈腿Wonder Girls的「她」
撰文：聯合新聞網
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金秀賢經紀公司 Gold Medalist 日前突發聲明，長文回應與已故女星金賽綸戀情、要求償還債務等爭議，認了與金賽綸交往過，但是等女方成年後才開啟戀情，並否認金秀賢向金賽綸催債，但網友仍對兩人戀情交往時間點存疑。
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Gold Medalist 聲明中，金秀賢認與金賽綸交往，時間點為2019年夏至2020年秋，並舉已曝光親密照中女方衣服的上市時間佐證，反駁兩人於2016年開始交往的，金賽綸還未成年的說法。然而聲明才曝光不久便有網友於韓網論壇「theqoo」發文指出金賽綸身上的衣服其實早在2014年就上市，無法作為照片為2019年拍攝的證據。
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近日微博又有網友挖出金秀賢過去的緋聞，質疑他疑似「劈腿金賽綸和安昭熙」，網友發現他在2015年的時候和Wonder Girls的前成員安昭熙爆戀情，金秀賢都會到女方家約會，且消息爆出時兩人其實已經交往1年，時間點和金賽綸有重疊。據悉，安昭熙後來退出Wonder Girls，之後就由金秀賢暗中牽線，安排安昭熙進入當時金秀賢所屬的Keyeast經紀公司，成為師兄妹的關係更方便約會。
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