金秀賢公司醜聞多「爆料金賽綸私隱」向D社放假消息抹黑徐睿知

「橫豎研究所」昨天為金賽綸家屬出面，要求金秀賢認錯道歉，承認自己從金賽綸中二時就開始交往。昨晚「橫豎研究所」再直播，公開更多金秀賢頻繁出入未成年金賽綸家中的證據，要他無從抵賴。



「橫豎研究所」怒斥金秀賢公司不是人。（YouTube@橫豎研究所）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 5

「橫豎研究所」數次用惡魔、垃圾等詞彙形容金秀賢和他的經紀公司，因為金秀賢和表哥是成立經紀公司的人，等於自家人互相包庇。「橫豎研究所」質疑，金秀賢經紀公司與YouTuber李鎮浩密切往來，很多金賽綸的消息都是從公司放給李鎮浩，李鎮浩才會知道金賽綸的打工地點等私隱。

「橫竪研究所」另外收到爆料，金秀賢經紀公司連旗下藝人徐睿知都不放過，為了掩蓋公司的問題，故意放假消息給「Dispatch」，製造徐睿知是控制狂、欺凌犯等謠言。徐睿知一開始因為信任金秀賢，選擇和經紀公司續約，最後發現真相，這才心冷解約。

【相關圖輯】金賽綸遺物含大量「金秀賢謊言罪證」被威脅賠償《淚之女王》損失（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

這些證詞來自經紀公司離職員工，清楚寫出要金賽綸的家屬去金賽綸的「粉紅色封面日記」。而金賽綸日記本的顏色目前只有家屬和「橫豎研究所」知道，讓「橫豎研究所」相信這則爆料所言不假。

【相關圖輯】金秀賢洗碗照證實是金賽綸廚房「只在家約會」網民細思：毛骨悚然（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

連線訪問／都敬秀自爆不會彈琴！拍韓版「不能說的·秘密」找替身

BL劇「正負之間」石承泫遭爆逃兵役 前經紀人揭花30萬買假體檢報告

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】