金賽綸遺物含大量「金秀賢謊言罪證」被威脅賠償《淚之女王》損失

已故女星金賽綸因為生前和金秀賢交往，獨自忍受委屈和誤解；今（17）日金賽綸家屬今天並未出面，全權委託律師和「橫豎研究所」公開提告，要亂帶風向逼死金賽綸的YouTuber李鎮浩付出代價。此外，今天在記者會上也爆出家屬在整理遺物時，發現公司GOLDMEDALIST寄另一封存證信函威脅金賽綸，以及兩人其實早在金賽綸14歲（2015年）起開始交往的日期。



金賽綸家屬請律師和橫豎研究所出面提告。（YouTube截圖）

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金賽綸家屬今天委託法律事務所的代表律師傅智石與韓國演藝人自殺防止協會的權永燦所長、金世論研究所的代表金世義舉行了記者會。記者會中，權永燦透露，家屬在整理金賽綸遺物時，發現金賽綸曾詳細記錄與金秀賢交往的日期，自2015年中二開始交往已經有六年，家屬因而希望金秀賢出面道歉。

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另外，家屬也從金賽綸遺物中發現，GOLDMEDALIST在2024年3月25日第二次寄存證信函給金賽綸，並威脅金賽綸說：「如果未來在SNS上發佈某些照片或與經紀公司相關人員接觸，若tvN電視劇《淚之女王》因此受到名譽損害，屆時將會要求賠償。」這件事也讓權永燦氣得大罵：「這與tvN的《淚之女王》有什麼關聯？為什麼需要賠償？這個年輕女孩有多麼擔心」。據悉，2024年3月24日，金賽綸曾曝光與金秀賢的合照，當時引發外界諸多揣測。

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YouTuber 李鎮浩從2022年到2025年1月8日共製作了四次關於金賽綸的影片，內容中更稱金賽綸曝光與金秀賢的合照原因是「想與朋友分享自己與當紅的金秀賢一起的照片」；李鎮浩甚至稱金賽綸在咖啡店打工的照片是「假裝在做兼職」。而金賽綸在酒駕事件後所出席的酒會，還被李鎮浩質疑是否有真誠在反省。金賽綸父親難過表示，金賽綸看到這些影片時，曾做出六次極端的選擇，因此要求李鎮浩出面公開道歉。

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