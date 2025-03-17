金賽綸父親告金秀賢還有他「收多通電話及簡訊求私了」截圖曝光

金秀賢近日深陷醜聞爭議，終於承認2019年至2020年間曾與金賽綸交往，但強調是在她成年後才開始戀情。然而，金賽綸父親（以下簡稱金父）16日透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開發聲，指控金秀賢所屬經紀公司GOLD MEDALIST（以下簡稱GM）未履行通知義務，並持續以電話與簡訊騷擾家屬，試圖私下解決風波。



金父指控金秀賢持續以電話與簡訊騷擾家屬。（YouTube@가로세로연구소）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 10

金賽綸因2022年酒駕肇事導致事業停擺，與GM解約後曾在咖啡廳打工維生。今年初，她不慎上傳與金秀賢的親密合照後秒刪，意外引發戀情傳聞。GM隨後否認兩人交往，並稱金賽綸須償還7億韓元違約金，但家屬表示她當時並未收到相關通知。金父憤怒指出，金賽綸因無法與公司取得聯繫，才會上傳合照，希望金秀賢能主動聯絡。

【相關圖輯】金賽綸遺屬聲明全文懶人包｜生前3年24小時難以入眠 靈堂被偷拍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

事件持續發酵後，GM聲稱該筆違約金已列為壞賬（bad debts），寄發存證信函僅為法律程序所需，無意真正追討。然而，金父質疑公司未曾正式通知金賽綸，使她承受極大壓力。此外，知名YouTuber李鎮浩發布影片，指控金賽綸「假裝打工」、「炒作戀情」，甚至嘲諷其家庭背景，導致她承受龐大網路欺凌壓力。金父悲痛透露，女兒在1月8日觀看李鎮浩影片後，一天內曾6度試圖輕生。

【相關圖輯】金秀賢認愛金賽綸「還原戀情真相」稱爆料「這些內容」與事實不符（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

金賽綸於2月16日金秀賢生日當天輕生離世，震驚外界。金父表示，在治喪期間，GM並未派人弔唁，直到3月12日才有理事聯繫，並陸續發送簡訊、凌晨來電，讓家屬不堪其擾。金父16日公布來電紀錄，痛批GM態度敷衍且不負責任。

此外，金父今日（17日）將正式對李鎮浩提告，控訴其長期對金賽綸進行網路欺凌，散布不實資訊損害名譽，並召開記者會說明案情，希望社會正視此事，還金賽綸一個公道。隨著事件延燒，輿論持續關注GM及金秀賢的後續回應。

金父指控金秀賢持續以電話與簡訊騷擾家屬。（YouTube@가로세로연구소）

金父指控金秀賢持續以電話與簡訊騷擾家屬。（YouTube@가로세로연구소）

金父指控金秀賢持續以電話與簡訊騷擾家屬。（YouTube@가로세로연구소）

延伸閱讀：

坎城影后驚爆驟逝！罹患罕病2年不放棄 享年43歲

金賽綸回來了！家屬公開追思AI影片 開口露燦笑「別為我哭太多」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】