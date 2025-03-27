黃子佼判決書懶人包　藏大量未成年少女裸照　最年輕受害者僅10歲

黃子佼持有2259部未成年人性影像，還是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，遭判刑8個月，檢方認過輕上訴，26日下午開庭審理，黃子佼離開時對鏡頭鞠躬5秒鐘後離開。這動作被認為是在為復出鋪路，但此舉許多人不買單，黃子佼案的判決書內容26日在網路瘋傳，紛紛都說對黃子佼真的原諒不下去。



黃子佼持有2259部未成年人性影像，還是偷拍論壇「創意私房」的高級會員。（視覺中國）

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台灣社民黨台北市議員苗博雅12日曾經直播導讀黃子佼案判決書，表示，只要看過判決書，我相信任何一個有基本良知的人，都會同意：犯下這種犯行的加害者，不該繼續在社會上扮演偶像明星、意見領袖的角色。

苗博雅直播時指出，黃子佼於2014年加入「創意私房」，受害者中有2位年僅14歲，影片中裸露私密部位，且不乏穿著學校制服的照片截圖、持學生證自拍、個人IG等資料，「黃子佼他是非常清楚、有意識地在下載這些影片」；還有12、13歲就讀中學一年級的受害者，拿著學生證自拍；也有11歲的受害者，就讀小學5年級，但裸照、信箱跟Facebook的資訊被放上網讓一堆成年人購買。

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苗博雅在直播中一度唸到哽咽，其中年紀最小的受害者才10歲，不法檔案就取受害者的本名，個人資訊也附帶販賣；苗博雅強調，黃子佼非常清楚這些檔案裡面都是小學生：

「看過這些的人，你怎麼能夠接受他重返演藝圈？」



經苗博雅直播導讀後，許多網友對於黃子佼案有更深入了解，紛紛發文：

「看完那張表格之後，真的是渾身發抖」

「這樣的人下十八層地獄都不夠，真的超級可惡的」

「可惡行徑、不要再復出。」



黃子佼高院出庭，面對鏡頭深深一鞠躬。（ETtoday授權使用／記者吳銘峯攝）

黃子佼高院出庭，面對鏡頭深深一鞠躬。（ETtoday授權使用／記者吳銘峯攝）

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