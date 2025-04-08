傳廣末涼子毆打護士被捕　車禍後送院「失控動粗」傷者反成施暴者

日本女星廣末涼子今（8日）被日本媒體報導，在醫院對一名護士動粗，隨後依現行犯遭到逮捕，詳細事發經過仍在調查中。



綜合日媒報導，廣末涼子昨天晚間在新東名高速公路發生追撞事故，事後被送往附近一間醫院治療。（FB@megaportfest）

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綜合日媒報導，廣末涼子昨晚在新東名高速公路發生追撞事故，事後被送往附近一間醫院治療，時間到了凌晨12時20分左右，她卻在等待治療時，抓住一名37歲女護士的手，還踢了對方一下，讓該名護士有受傷的情況。

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廣末涼子動粗的行為引發爭議，當時正好有名前來調查車禍的警察，警方也依現行犯將人逮捕；據悉，與廣末涼子同車的還有經理人，不過經理人在車禍之後被送往其他家醫院。

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