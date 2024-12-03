網傳神級男團隊長涉嫌持有大麻被捕「各媒體正核實消息」公司發聲

日本藝能公司「STARTO ENTERTAINMENT」於2024年11月30日發表聲明，否認旗下偶像團體「嵐」（Arashi）隊長大野智涉及違反《大麻取締法》被捕的傳聞，並表示將對相關誹謗性報導和社交媒體傳播的不實資訊採取法律行動。



【圖輯】點圖放大看更多大野智照片👇👇👇

+ 10

日本社交媒體上11月28日出現多條關於「大野智因持有大麻被捕」的傳聞，包括多名爆料型網紅在內的用戶迅速跟進擴散，某知名評論網站甚至發文稱：「嵐的大野智涉嫌違反《大麻取締法》，警方已緊急逮捕，目前各大媒體正核實消息。」這些未經證實的內容在網路上引發廣泛關注與討論。

【相關圖輯】李善均去世｜盤點曾捲染毒醜聞的韓星 劉亞仁遭封殺一男神難復出（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

針對相關傳聞，「STARTO ENTERTAINMENT」在官方聲明中表示：「大野智從未進行任何違反《大麻取締法》的行為，也不存在被捕的事實。」公司強調，這些虛假文章與貼文嚴重損害了大野智的社會評價，對此絕不姑息，已著手準備法律措施。

不少粉絲對公司的態度表示支持：

「採取法律行動是必要的，公司保護藝人是我們粉絲的最大安心，希望未來能繼續守護旗下藝人。」



在聲明發表後，一名曾參與傳播未確認消息的網紅公開致歉：「對於未確認的情報進行公開調查並引發騷動，我深表歉意，對大野智先生及其經紀公司帶來的困擾，我感到非常抱歉。」

日本社交媒體上11月28日出現多條關於「大野智因持有大麻被捕」的傳聞。（unsplash@Rick Proctor）

請大家不要相信謠言~