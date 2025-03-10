陳妍希陳曉離婚後借《暗戀桃花源》對白吐心聲：要學會接受和放下

今年2月，台灣女星陳妍希突發宣布和大陸男星陳曉離婚。昨（9）日陳妍希在看完好友何炅和黃磊主演的舞台劇，有感而發寫下長文，讓不少人聯想到前夫陳曉，掀起網友熱議。



陳妍希陳曉昔日合照（視覺中國）

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台灣女星陳妍希與大陸男星陳曉2016年結婚，2人婚後育有一子「小星星」。2月18日，陳妍希、陳曉共同在社群公開發文，「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長」宣布離婚消息，同時也曝光兩人仍決定一同照顧孩子。也有人出面宣稱陳妍希將帶兒子小星星回台讀書生活，更繪聲繪影表示連小星星在北京學校的轉學手續都已經辦好，讓陳妍希工作室出面闢謠。

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陳妍希自從離婚後頻繁露面，偶爾也會在社群平台PO文透露心聲。昨日，她抽空去看好友黃磊、何炅主演的舞台劇《暗戀桃花源》，在小紅書開心曬出合照同時，也有感而發寫下心聲：

「一部已經演了39年的話劇，實在是驚人，也太好看了！劇情緊湊，哭著哭著就笑了，笑著笑著又哭了。」



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陳妍希引用劇中台詞：「有些地方不是想回就能回的，有些事不是說我忘就能忘的。感人生充滿著無奈和無常，每個人都在尋找自己心中的桃花源。但真的找到了，就真的是自己想要的嗎？還是要學會接受和放下。」全文有感而發、情感充沛，讓不少人聯想到陳妍希和陳曉因戲生情，也曾是外界羡慕的「佳偶天成」。

陳妍希（中）跑去看好友何炅（左）和黃磊（右）主演的話劇，在社群平台有感而發寫下「還是要學會接受和放下」。（圖/翻攝自小紅書@陳妍希michelle）

正是這篇似乎意有所指的文章，讓大批粉絲紛紛湧入留言區鼓勵陳妍希：

「離開的都不是正緣，正緣散不掉」

「世上的事，除了生死，其他都是小事」

「感覺瘦了好多啊，臉也太小了」

「姐姐以後加油搞事業」

「搞事業搞事業，做自己人生的大女主」

「祝福你！新的生活新的開始」

「加油沈佳宜」。



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