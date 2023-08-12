蠟筆小新THE MOVIE影評｜豆瓣高達8.6分極好評　感人程度超預期

【新次元！蠟筆小新THE MOVIE 超能力大決戰 ～飛吧！手卷壽司／影評】已經記不起上次觀看《蠟筆小新》電影版是什麼時候，但依舊記得系列的冒險精神，充實過我的童年時光。



《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》是《蠟筆小新》第31部電影版，也是製作時間長達七年的首部3D動畫。坦白說，觀影前沒有太多期待，僅抱持著角色們很可愛，順便回味童年的心情，想不到最終帶給我的遠超如此，甚至打動出不少淚點。

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相較起2D動畫，3D動畫有更靈活的鏡頭運動，能製造空間、貼近現實，於是故事以人生失意的青年為出發點，講述他難以融入社會，並因成長過程的同儕欺凌、家庭分裂，而顛簸失足的精神狀態。再利用如英雄電影、特攝片的超能力和戰鬥元素，讓主線不脫離王道走向，也因此觀感易懂順暢，並能闔家觀賞，被理解娛樂。但故事確實能深進社會議題，譬如電影有稍微提起高齡化社會、少子化等問題，而這再拉到故事之外，或許也是這次的3D電影版想往寫實、成熟的故事方向前進的原因。

另外自己選擇的是日文配音版，驚喜在失意青年的聲優為實力派演員松坂桃李。

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不過故事是改編《蠟筆小新》已故原作臼井儀人第26卷的番外篇〈新之助．向日葵的超能力兄妹〉，故這些貼近現代的元素，非是為迎合時代潮流的後續創作。還能看見小新和部分角色穿上有別動畫中的服裝，帶來的既是種前往新次元的進化，還是種最原始的風味。

連動到角色塑造，能感受到小新的立體感，外向、好色、人細鬼大、喜愛和春日部防衛隊的朋友一起玩耍，內在是純粹的直線條性格，會在重要的時候保護家人和朋友。電影沒有刻意使用這些招牌特色或說娛樂特質，於是成功讓小新在打擊反派的主線裡頭，將以往2D動畫的冒險精神化為出自內心的自然舉動，而這份單純則能完全掀起和小新一起成長的觀眾記憶與淚點。

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《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》的成功不輸《STAND BY ME：多啦A夢 3D》系列，在童年的記憶和純真的梗概之下，以3D動畫講述關於「大人心中的小孩」的故事。最後還點破了小新不會長大的事實，也等同告訴觀眾，無論在人生這條路上遇見什麼挫折，成長這件事又是如何折磨我們，小新會永遠用無厘頭陪伴，小新是我們永遠的夥伴。

《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》獲得8.6分的豆瓣評分。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：躲在電影裡的詩人，原文：【影評】《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》：讓小新陪伴你心中的孩子。】