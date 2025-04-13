周杰倫罕曬兒子Romeo正面照　網民狂讚表情像爸還是像昆凌引熱議

周董（周杰倫）與昆凌結婚10年育有3寶，夫妻倆不時會透社群分享生活日常，小寶貝們偶爾也入鏡，近日周董發文喊話大家記得看《周遊記大師賽》，同時分享父子合照，也難得公開兒子Romeo的清晰正面照，網友直讚「帥帥帥」。



周董11日發文，提醒大家收到12日晚十點播出的《周遊記大師賽》，他曬出和兒子Romeo合照，並寫道：「看完大師賽這小子想打網球了」。

周杰倫罕曬兒子Romeo正面照（instagram@jaychou）

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照片中父子倆都戴著墨鏡，網友除了讚帥氣，還討論起Romeo更像爸爸還是媽媽？

網友紛紛留言道呼

「我覺得像媽咪」、

「眉毛像杰倫」、

「這表情和媽咪好像喔」、

「像爸爸一樣帥哦 」、

「好帥呀大帥哥小帥哥」。



而周董10日則是曬出和昆凌合照，還有Rome認真看比賽的畫面，網友直呼Romeo完美繼承了周董酷拽的氣質，完全是「小杰倫」。

《周遊記》為周杰倫主導，與其好友周遊各國生活的實境秀，最新第三季上月29日首播，「大師賽」則可看到周董與網球名將切磋球技，今晚內容則是和中國男子職業網球選手張之臻的對決。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】