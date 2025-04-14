奪命提示｜「忠奸AI」Julie真身掀熱討　本周將走火入魔教唆殺人

下周迎來結局周的《奪命提示》，本周將繼續有大量令人眼前一亮的新角色登場！其實劇集開播至今，不少網民均期待能殺出一個在《隱形戰隊》中類似「鏗少」的角色（阮浩棕飾）；據知，本周「奪命版鏗少」將強勢登場；另外大量實力動作藝人也會由本周開始釋數登場，與六位主角上演爽感度更高的動作場面，敬請期待。隨著劇情發展，Julie的影響力不但由警隊擴散至單元主角，也由初初僅提供資訊或相片、演變至與接收信息人士溝通、甚至教唆殺人，相當可怕！

嫌疑人4號林子善

由於Julie亦正亦邪加上無所不知，網民自然大感好奇，上周已開始熱烈討論Julie真身：「Julie好神~好似真人，會對答，又會預測到所有事」、「係咪智能 AI 入侵所有 CCTV，所以睇到晒所有事」、「Julie唔止睇晒發生咗乜，佢直頭可以策劃幾班人嘅行動」、「Julie玩盡正邪兩派」、「Julie應該係外星生物，俾提示人類睇反應做實驗」、「係咪有未來人？」

嫌疑人5號吳家樂。

網民還普遍認為Julie早已潛伏在ASIB之中，並根據監製文偉鴻以往劇集風格及《奪命》劇情鋪排，推選出以下6位Big Boss最大嫌疑人，分別是（排名不分先後）吳家樂、張國強（KK）、林子善、陳山聰、謝東閔及王菲，當中以張國強、謝東閔、陳山聰最大嫌疑！

1.嫌疑人1號陳山聰：無綫官方社交網昨午釋出的搶先睇預告片，神色凝重的劉佩玥、小心翼翼跟蹤神神秘秘表情詭異的山聰…山聰明顯有所計算的機心樣、配以阿Moon茫然若失又帶點失望的表情，話山聰冇古怪都冇人信。

2.嫌疑人2號張國強：KK在文偉鴻Jazz招牌劇集之一的《城寨英雄》中，因飾演心狠手辣、剛柔並重的慈父柯萬長深入民心；加上今次飾演ASIB總話事人關長官的KK，在開劇開頭出鏡率奇低，基本上只是與阿Moon及山聰開會才會現身，令網民覺得唔止咁簡單！

根據TVB釋出的第五周劇情簡介，KK對神秘信息案件的插手程度會愈來愈高，而他又是掌握所有案件高度機密的核心人物，基於「好戲在後頭」定論，難免令人有所期待。

3.嫌疑人3號謝東閔：與KK相反，謝東閔由劇集一開始已「老是常出現」，曝光率僅次於六位主角，不但所有案件均牽涉其中，還不時與六大主角有互動，加上他的角色寧寧舍舍有個易記花朵「和事佬」，令網民更懷疑這是編劇有心安排的伏線。

4.嫌疑人4號林子善：於Jazz上一套作品《隱形戰隊》中憑藉超強感染力喊功、以及「男版最強Body」贏盡好評及關注的林子善，來到《奪命》卻突然「低調」，每次出場只是輕輕鬆鬆的「氣氛擔當」，暫時未見再有突破。但基於劇集formula，望落愈冇殺傷力嘅人，就愈有可能係最危險嘅人；加上子善角色十多年前捲入師傅中槍事件中，並經歷了嚴重的PTSD，極有可能是角色將來暴走失控的鋪排。

5.嫌疑人5號吳家樂：家樂仔與Jazz合作無間，二人自《鐵拳英雄》開始已拼發無限火花；被視為Jazz鐵腳班底的家樂仔，每次參演Jazz劇集都必定有記憶點，絕對是憑實力成為Big Boss嫌疑人。