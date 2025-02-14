43歲影后「補繳天價稅款」被傳涉嫌逃稅　公司揭原因強調沒有違法

南韓藝人捲兵役、稅務等涉及國家事務問題特別敏感，公司謹慎以對，女星全智賢近期爆出2023年接受稅務調查時，補繳了2000萬韓元追繳稅款，引外界質疑是否涉嫌逃稅？經紀公司火速發聲強調「沒有違法」。



全智賢 （Instagram@junjihyun_81）

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據《朝鮮日報》報導，全智賢補繳稅金的消息最近才曝光，經紀公司「IEUM Hashtag」10日表示：「全智賢女士在2023年的稅務調查中，經過所有主要事項的合法程序，已確認沒有問題。」並強調：

「追徵稅款與任何重大稅務問題或違法行為無關。」



全智賢2002年憑《我的野蠻女友》奪韓國大鐘賞最佳女主角獎，獲封影后。（《我的野蠻女友》劇照）

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公司解釋需補繳稅款的原因是因「稅務師與國稅廳在費用處理方式上的解釋存在分歧，導致部分項目產生異議，因此補繳了約2000萬韓元的額外稅款」，並稱這是一般稅務調查過程中有可能會發生的情況。

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