三金影后事業遇瓶頸「慘淪票房毒藥」新戲未能成功吸金亦輸口碑

你有多久沒看周冬雨的電影了？謀女郎、中國最年輕的三金（金雞獎、金馬獎、香港金像獎）影后、天賦型演員、票房毒藥，周冬雨從出道以來頭頂多重標籤，其形象、戲路、表演風格也受到過不少褒獎或爭議，屬於實打實的話題型演員。



時勢造英雄。曾經的《山楂樹之戀》、《少年的你》、《後來的我們》、《七月與安生》、《喜歡·你》曾引發全民觀影和討論，周冬雨的倔強初戀臉和鬆弛感演技，彼時在電影圈可以說獨樹一幟，令人耳目一新，也讓她收穫各類導演青睞，上升速度飛快。

周冬雨曾憑電影《少年的你》勇奪金雞獎最佳女主角。（視覺中國）

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可周冬雨自從拿了三金影后之後，其演藝事業就迎來了漫長的瓶頸期。近幾年，周冬雨主演的電影票房和口碑表現均呈現出下滑趨勢。2023年上映的文藝片《燃冬》票房2607萬；懸疑片《鸚鵡殺》票房3939萬，電影《熱搜》票房6325萬。2024年的《朝雲暮雨》票房1881萬。

於今年婦女節狃中國大陸上映的懸疑愛情片《平原上的火焰》（原名《平原上的摩西》）原本被寄予厚望，但積壓四年之後再上映，票房表現也十分慘淡。首日票房787萬，上映五天總票房勉強達到1498萬，貓眼預測最終票房在2000萬左右。

《平原上的火焰》原本被寄予厚望，但積壓四年之後再上映，票房表現也十分慘淡。（《平原上的火焰》劇照）

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巧合的是，這些電影的豆瓣評分都徘徊在5.5分到5.8分中間，影片內容也或多或少有些爭議。比如《燃冬》的小鎮青年疼痛青春、《鸚鵡殺》的殺豬盤浪漫化、《朝雲暮雨》中范偉和周冬雨的老少戀……

總之，周冬雨的電影不再擁抱大眾，距離商業片的概念越來越遠。關注底層小人物、涉足文藝片、挑戰「硬骨頭」的背面，是周冬雨角色的越來越極端、邊緣化，故事走向也變得撲朔迷離，毫無定數。這些角色離經叛道者有之，誤入歧途者有之，不瘋魔不成活者也有之。

周冬雨的電影不再擁抱大眾，距離商業片的概念越來越遠。（微博@周冬雨）

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雖說不能以票房論英雄，但這些電影可以看出周冬雨選擇影片趨於模式化，即文藝、邊緣、獵奇型影片，由此帶來的後遺症則是觀眾對於她表演風格、形象上的反復質疑與挑剔。

這期間，周冬雨也參演了幾部高票房電影如《堅如磐石》、《長空之王》，可故事主線均以男性角色為主，周冬雨的角色可以稱之為「最沒存在感的鑲邊女主」，不能列入個人代表作。

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可見，自2019年《少年的你》大獲成功之後，周冬雨主演的電影在票房和口碑上都遭遇了雙重挑戰。作為曾經的「三金影后」，周冬雨的電影票房號召力似乎已不再如昔。這與影片類型、品質、上映時間選擇以及觀眾審美疲勞等多重因素有關。

當影后不再滿足於小清新、清純系、小妞電影之後，等待她的又是什麼呢？而這些強獵奇的文藝片又是否和她想像中的一致呢？我想幾部電影下來，答案已經不言而喻。

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