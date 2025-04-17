「烏鴉」張耀揚昔紅遍亞洲如今被捕獲孤獨用餐　網民：似退休老人

61歲張耀揚以電影《古惑仔》系列電影的黑道東星幫「烏鴉」爆紅，2008年拍戲弄傷腰部致使椎間盤突出，從此淡出演藝圈，2014年移居澳門棄影從商。



日前有網友直擊張耀揚現身香港，孤單一人在吃飯，網友留言：

「當年他紅遍台港，這位61歲昔日影壇硬漢竟是孤單吃飯，滿頭花白宛若退休老人。」



張耀揚最近被網友目擊在香港吃飯。（抖音）

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不過，張耀揚就算年過60、一頭頭髮、不過可以看出身材還是練得很緊實，還是常被民眾認出，找他拍照、簽名都來者不拒，不少網友表示：

「很懷念烏鴉哥的壞」

「真的是回憶殺」。



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