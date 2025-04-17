45歲歌后「4度動刀」術前不慎滑倒 曬復健照健步如飛盼重返舞台
撰文：聯合新聞網
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蕭亞軒（Elva）近年飽受髖骨關節傷勢所苦，歷經漫長的治療與復健之路。去年7月她透露未來1年半內將接受4次手術。昨（16日）她曬出新照更新近況，照片中的她積極復健，她開心說：「星期三，開工大吉，心想事成，身體健康，健步如飛，喜樂常在。」
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蕭亞軒2023年9月於台北醫學大學進行第4次手術，卻在術前不慎於浴室滑倒，再度加劇腳傷，導致復出計畫再度延宕。
她的摯友蜜雪（Michelle）上月在社群平台開心分享：「Elva可以騎飛輪了！」並曬出一張蕭亞軒運動後的照片，只見她氣色紅潤、笑容滿面，整體狀態明顯恢復不少。
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蕭亞軒過去在社群上坦言，即使仍可能面臨第5次手術，但她從未感到害怕，因為她心中始終懷抱著「再次站上舞台」的希望。外界曾傳她可能於2025年暑假開唱，不過目前腳傷仍在復健階段，所有演出計畫都將視身體狀況調整。
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