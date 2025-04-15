78歲名導兩年前患失智症揭近況　退休後回歸家庭　家屬籲影迷放心

國際名導侯孝賢2023年罹患阿茲海默症，兒子發聲證實，指父親已完全回歸家庭生活並安心休養，身心狀態平順，對電影的熱情不變。近來侯孝賢喜迎78歲生日，現況也曝光。



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據《CTWANT》報導，侯孝賢4月8日傍晚被目擊和兒子侯甫嶽在住家附近散步，當天他身著黑色薄夾克外套、戴著一頂米色帽子，在人行道上散步，臉型相較往日削瘦了些，而侯甫嶽則走在前頭，偶爾停下腳步等待父親。

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據悉，當天恰巧是侯孝賢78歲生日，儘管父子間對話不多，但侯孝賢步伐穩健，看來身體還不錯。父子就這樣走了約1.3公里，和父親一起回家後，侯甫嶽才又換衣服出門。

侯孝賢2023年被證實罹患失智症，《刺客聶隱娘》成為他的退休之作，回歸家庭以後，昔日子弟兵只要一有空就會去探望侯孝賢。家人也要影迷不要難過，指侯導對電影的喜歡越來越純粹，盼各界給予空間。

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