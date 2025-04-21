王祖賢親自坐鎮艾灸館　生意極好預約爆滿　女神服務僅「這價錢」

王祖賢退出演藝圈20年，並且定居在加拿大，這幾年潛修佛法的他，常會被網友目擊到她出現在當地的佛寺，日前她在社群公開宣傳開了艾灸館，許多粉絲都親自去探店。



王祖賢親自在艾灸館門口迎接客人（小紅書@劉巍~米小魚書法）

網友分享前往王祖賢艾灸館（小紅書@vimutrent）

網友分享前往王祖賢艾灸館（小紅書@vimutrent）

近來有網友分享前往王祖賢艾灸館的心得，有網友剛好到加拿大旅遊想去一探究竟，但因為沒有預約無法入內，不會王祖賢依舊親切地親自出來迎客，還抱著毛孩和粉絲打遮招呼，還開心和粉絲拍照、錄影片，絲毫沒有架子。

王祖賢從頭到尾都戴著口罩，因為她的艾灸館生意極好，預約客人幾乎全滿，沒有預約基本上是無法入內，更多人看到她真的在裡面，幾乎是驚喜到說不出話，看到偶像過得自在快樂，比什麼都滿足。

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王祖賢的艾灸館每周營業6天，周日公休，從上午10時開到晚上6時，價格為每小時120加幣（折合約673港元），王祖賢的生意非常好，預約已經排到4月，她已經沒時間直播。

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