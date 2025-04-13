瞓覺都可以瘦身？733睡眠減肥法6大飲食法則　食「3物」減得更快

為了維持窈窕體態，享受美食同時不必擔心熱量帶來的肥胖反噬，我們專注於飲食控制、運動計畫，更不斷追求簡單且有效的瘦身方式，難道減肥真的得這麼辛苦嗎？



日本減重名醫佐藤桂子曾提出「733睡眠減肥法」，但實際到底該怎麼執行？日常飲食搭配有有何建議？台灣營養師高敏敏現身補充：睡眠減肥法6大正確飲食方案。

瞓覺也能成為減肥利器，營養師推薦提升「733睡眠減肥法」效果必知6大飲食觀念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本733睡眠減肥法 6大正確飲食守則（pexels@Ron Lach；01製圖）

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日本名醫傳授「733睡眠減肥法」怎麼執行？

睡覺也能瘦身？別懷疑，擁有良好的睡眠品質與正確的睡眠習慣，確實有助於提高新陳代謝，進而達到瘦身效果。日本減重名醫佐藤桂子曾提出一套知名的瘦身概念：「733睡眠減肥法」，其核心分為三大重點。

重點1：「每天睡滿7小時」

睡眠少於3小時或睡超過10小時都會影響代謝，而充足的且良好的睡眠時程，可以有效延長深層睡眠的時間，進而幫助生長激素分泌。

重點2：前3小時不要醒

入睡後的前三小時是深層睡眠的關鍵時程，若有確實滿足深層睡眠所需的休息時間，更能有效帶動生理機能運轉，同時加快代謝效能，提升瘦身期待。

重點3：3點前要熟睡

若你是夜貓子可要當心了！凌晨三點是瘦體素分泌最多的時間段，若這個時間點進入深層睡眠，更能有效提高代謝效能，讓瘦身計畫事半功倍。

飲食觀念1. 加倍「鈣質」補充

「733睡眠減肥法」的關鍵在於規律且高品質的睡眠，但若要顯著提升瘦身效果，還需搭配正確的飲食觀念！高敏敏營養師提醒，首先要加倍補充鈣質！鈣質不僅能維持骨骼健康，睡前適量攝取還能幫助入睡，並有助於防止半夜抽筋、穩定神經、放鬆肌肉。推薦食材：小魚乾、豆干、黑芝麻、莧菜。

飲食觀念2. 「礦物質鎂」攝取要足夠

要睡得好且睡得健康，也別忘了時刻留意「礦物質鎂」的攝取量。像是：黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜皆富含豐富「礦物質鎂」，其能有效提升褪黑激素、降低皮質醇，並且放鬆肌肉，另外，鎂也有助於血管放鬆、降低血壓，更是減廢計畫過程不可或缺的營養元素。

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飲食觀念3. 「色胺酸」補充不可少

要提升睡眠質量，才能提升執行733減肥法的動力，因此飲食的輔助不可輕忽！尤其，日常最容易被忽略的營養成分「色胺酸」更扮演著關鍵角色。營養師表示，因為它是血清素、褪黑激素的前驅物，直接影響情緒與睡眠。推薦食材：牛奶、水煮蛋、雞胸肉、蝦米。

飲食觀念4. 切勿依賴「酒精」

不少人以為睡前喝酒能幫助入睡，但事實上過度依賴酒精反而會影響睡眠品質！酒精會導致體內水分流失、抑制副交感神經活動，甚至引發發炎反應，降低免疫力，導致睡眠斷斷續續，讓身體無法獲得完整休息。

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飲食觀念5. 減少「精製糖」攝取

許多人為了紓壓，會攝取大量糖分與甜食，但精製糖是影響睡眠的元兇之一！營養師指出，血糖劇烈波動會降低自律神經穩定性，導致入睡困難、精神不佳。建議每日糖分攝取應控制在總熱量的10%以下，甚至低於5%更佳！

飲食觀念6. 避免過量「咖啡因」

我們都熟知，咖啡因有著提神作用，與助眠背道而馳，但可能多數人不曉得的是，「咖啡因」還會刺激交感神經，不僅無法促進睡眠，長期過度依賴還會影響大腦中的腺苷受體、刺激腎上腺分泌，進而造成焦慮、緊張，建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下才不會造成身體負擔。

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