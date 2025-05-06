Met Gala驚現時裝災難「傘蜥蜴、海螺頭」兩大奇葩造型本年度最怪

2025年最重要的時尚盛事「Met Gala」，也被稱為「時尚奧斯卡」香港時間今天早上6點盛大舉辦。本屆依舊是由「Vogue」雜誌主辦活動，今年還有直播，讓全世界喜愛時尚的人都可以一同參與紅毯盛況。印度女星Natasha Poonawalla和Megan Thee Stallion，被形容穿得最奇怪，一個像是傘蜥蜴，一個則是頭頂海螺。



印度女星Natasha Poonawalla的造型被恥笑似足《侏羅紀公園》中的傘蜥蝪。（《侏羅紀公園》劇照）

【圖輯】點圖放大看印度女星Natasha Poonawalla的「傘蜥蜴造型」👇👇👇

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今年的主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」（Superfine：Tailoring Black Style），以「Black Dandy」為核心，致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士。

【圖輯】點圖放大看Megan Thee Stallion的「海螺造型」👇👇👇

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Anna Wintour是「Vogue」雜誌總監，也就是《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的原型人物。她自1995年開始規劃與舉辦Met Gala，如今已成為年度的時尚盛事。Met Gala是大都會藝術博物館服裝學院的募款晚宴，每年的晚宴都募資到8位數的美金，2019年則破紀錄募集到1500萬美金。

【同場加映】重溫16個「時裝車禍」Look 胡定欣麥明詩都上榜兩次？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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