Met Gala驚現時裝災難「傘蜥蜴、海螺頭」兩大奇葩造型本年度最怪
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
2025年最重要的時尚盛事「Met Gala」，也被稱為「時尚奧斯卡」香港時間今天早上6點盛大舉辦。本屆依舊是由「Vogue」雜誌主辦活動，今年還有直播，讓全世界喜愛時尚的人都可以一同參與紅毯盛況。印度女星Natasha Poonawalla和Megan Thee Stallion，被形容穿得最奇怪，一個像是傘蜥蜴，一個則是頭頂海螺。
【圖輯】點圖放大看印度女星Natasha Poonawalla的「傘蜥蜴造型」👇👇👇
+7
今年的主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」（Superfine：Tailoring Black Style），以「Black Dandy」為核心，致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士。
【圖輯】點圖放大看Megan Thee Stallion的「海螺造型」👇👇👇
+6
Anna Wintour是「Vogue」雜誌總監，也就是《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的原型人物。她自1995年開始規劃與舉辦Met Gala，如今已成為年度的時尚盛事。Met Gala是大都會藝術博物館服裝學院的募款晚宴，每年的晚宴都募資到8位數的美金，2019年則破紀錄募集到1500萬美金。
【同場加映】重溫16個「時裝車禍」Look 胡定欣麥明詩都上榜兩次？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+27
28歲女偶像遇「時裝車禍」 新碟人魚造型激似台灣便利店「網袋」周子瑜失手遇時裝車禍「著長靴露出腳趾」網民狠批仲衰過著人字拖向佐愛妻郭碧婷遇時裝車禍 短髮濃妝急速衰老 網民嘲撞臉石內卜金曲獎｜艾怡良頒錯獎仲遇時裝車禍 黑唇綠裙被嘲「銀河守護隊」楊紫瓊失手遇時裝車禍 披超皺拖地床單行紅地氈 淪歷年最差造型35歲張雨綺被陸網民炮轟「越穿越暴露」遇時裝車禍身形突然漲一倍
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】