女神回顧13年前初出道舊照「自嘲有整容」：那個嬰兒肥真的太圓了
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
2025年台北電影節備受矚目，今年邀請到女星宋芸樺擔任影展形象大使，並與《我們與惡的距離》導演林岳陽合作拍攝形象廣告。宋芸樺回憶13年前以電影節新鮮人的身份參與，如今成為大使，深感榮幸。她主演的動作片《96分鐘》更獲選為本屆電影節的開幕片，讓她直呼意義非凡！
【圖輯】點圖放大看更多宋芸樺照片👇👇👇
+28
宋芸樺談及13年前首次參與台北電影節形象影片的拍攝，笑稱當時的自己「嬰兒肥」明顯，甚至開玩笑說：「說實在我第一個反應其實是，我就看著那個女孩說，這個女的一定有整形，因為小時候那個嬰兒肥真的太圓了！」如今，她以台北電影節大使的身份再度參與，心境大不相同。這次她與《我們與惡的距離》導演林岳陽合作，拍攝形象廣告，記錄電影映後QA的日常，呈現演員與觀眾互動的真實樣貌。
【圖輯】點圖放大看更多《96分鐘》劇照及幕後花絮👇👇👇
+16
宋芸樺表示，現在的她更專注於與粉絲互動回饋，她主演的動作片《96分鐘》更被選為今年台北電影節的開幕片。宋芸樺也分享了拍攝《96分鐘》的幕後花絮，她說：「因為我們是在一個棚裡面，搭一整節車廂，拍攝的技術層面其實是非常困難的，也希望帶給大家一個很新的觀影經驗！」，希望能帶給觀眾全新的觀影體驗。
此外，由北影「非常新人」牧森、余杰恩主演的《進行曲》則獲選為閉幕片。《進行曲》描述樂旗聯隊的校園熱血故事，希望能在大銀幕上與觀眾一起找回青春。台北電影節期望透過多部優質國片，再次感動觀眾。
【相關圖輯】盤點10個2024年台灣影壇「非常新人」學生版林心如AKB48一成員都上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
韓國知名女星涉「性招待」男星申廷煥驚揭內幕：曾流出實名價目表永野芽郁田中圭被傳不倫戀「一線女星早有暗示」IG二人洩戀情證據BB腳好香？內地女星貼面狂聞孩子雙腳 幾日後雙眼敏感腫到睜不開柯文哲案「電腦不雅照」曝光 竟是這「殿堂級港產片女星全裸照」真·女神！曾演媽祖「古裝劇女星」現身湄洲島 傳民眾拿劇照膜拜雷霆特攻隊*｜黑寡婦低胸長裙有型又性感 首映紅地氈成女星戰場
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】