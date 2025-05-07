女神回顧13年前初出道舊照「自嘲有整容」：那個嬰兒肥真的太圓了

2025年台北電影節備受矚目，今年邀請到女星宋芸樺擔任影展形象大使，並與《我們與惡的距離》導演林岳陽合作拍攝形象廣告。宋芸樺回憶13年前以電影節新鮮人的身份參與，如今成為大使，深感榮幸。她主演的動作片《96分鐘》更獲選為本屆電影節的開幕片，讓她直呼意義非凡！



宋芸樺回顧剛出道照片，自嘲有整容。（台北電影節提供）

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宋芸樺談及13年前首次參與台北電影節形象影片的拍攝，笑稱當時的自己「嬰兒肥」明顯，甚至開玩笑說：「說實在我第一個反應其實是，我就看著那個女孩說，這個女的一定有整形，因為小時候那個嬰兒肥真的太圓了！」如今，她以台北電影節大使的身份再度參與，心境大不相同。這次她與《我們與惡的距離》導演林岳陽合作，拍攝形象廣告，記錄電影映後QA的日常，呈現演員與觀眾互動的真實樣貌。

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宋芸樺表示，現在的她更專注於與粉絲互動回饋，她主演的動作片《96分鐘》更被選為今年台北電影節的開幕片。宋芸樺也分享了拍攝《96分鐘》的幕後花絮，她說：「因為我們是在一個棚裡面，搭一整節車廂，拍攝的技術層面其實是非常困難的，也希望帶給大家一個很新的觀影經驗！」，希望能帶給觀眾全新的觀影體驗。

此外，由北影「非常新人」牧森、余杰恩主演的《進行曲》則獲選為閉幕片。《進行曲》描述樂旗聯隊的校園熱血故事，希望能在大銀幕上與觀眾一起找回青春。台北電影節期望透過多部優質國片，再次感動觀眾。

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