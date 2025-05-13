張堅庭開箱吉隆玻豪宅　列出馬來西亞3大優勢：對港人極具吸引力

香港著名導演張堅庭日前在社交平臺發文，大讚馬來西亞環境整潔、民風淳樸，更稱當地是「第二家園」的理想選擇，引起不少網友共鳴與討論。



張堅庭透露，近日在外甥女的邀請下，與幾位友人入住吉隆玻一棟豪宅。該住宅出自國際知名建築師「Norman Foster」之手，是其首個住宅設計作品。張堅庭形容，屋內廳堂兩側橫跨的大窗景，在夜晚燈光映襯下宛如「住宅星河」，底下更是綠意盎然的公園，遠近層次分明，美不勝收。

張堅庭稱馬來西亞是「第二家園」的理想選擇。（fb@張堅庭）

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張堅庭列出大馬吸引力：語言通、物價低、環境潔

除了建築之美，張堅庭更對馬來西亞的生活環境與文化印象深刻：「先不說廣東話非常普遍，價錢吸引，口味接近，的確是第二家園的好選擇。」他提到，雖然當前未必是入市置業的最佳時機，但當地生活成本相對低，語言及飲食文化相近，對港人而言極具吸引力。

更讓他感到驚喜的是馬來西亞整體的清潔程度：「最深的印象就是：乾淨。」他舉例指，馬來人因宗教文化的影響，即使身處偏遠地區如金馬倫高原，公廁仍然保持乾淨，即便舊，也沒有太大異味。相較之下，張堅庭坦言香港茶餐廳的衛生環境令人失望，直言：

「看了令人發毛。」



張堅庭對馬來西亞的生活環境與文化印象深刻。（fb@張堅庭）

他更指出，曾在香港一家茶餐廳勸老闆更換發黃的尿兜尿隔：

「我勸了他三個月換一片新的，他就是諸多藉口，說已經買了，就是不換。文化層積，死性不改，也沒辦法。」



張堅庭亦盛讚馬來西亞華人「熱情樸實、家庭關係緊密」，並坦言「令人妒忌」，無論是自身經驗或朋友介紹，皆認為當地民風可親，生活節奏也較為寬鬆。

該貼文引發不少網友共鳴，紛紛留言響應：

「我就是有個旅居馬來西亞的夢」

「香港茶餐廳廁所比起第三世界更恐怖！如香港茶餐廳廁所及公廁不改善，只有死路一條」

「有同感，我幾個月前到過馬來西亞，華人朋友熱情招待，住屋寬敞，屋價比香港便宜一半，汽油便宜，大部份家庭有車，假期東南西北到處去，是個退休的好地方。」



張堅庭盛讚馬來西亞華人「熱情樸實、家庭關係緊密」。（資料圖片）

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