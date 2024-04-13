但願人長久影評｜談香港新移民身份認同　兩姊妹名字原來暗藏隱喻

最近，發現有不少新晉導演的第一部作品，都會取材自個人的背景與經歷，大概這是他們比較易於駕馭的主題，從而再展開不同類型和題材的電影。曾經執導短片作品《林同學退學了》和《凪》的祝紫嫣，首部自編自導的長篇電影，由關錦鵬和李駿碩擔任監製，改編自個人短篇小說，描寫一對從湖南來到香港生活家庭的故事。《但願人長久》橫跨二十年的故事，鋪展著一對從湖南來港生活的姊妹成長日記，祝紫嫣身兼編、導、演三職，表現稱職恰好。



《但願人長久》故事講述來自湖南的子圓和子缺兩姊妹，跟隨媽媽來到香港與父親團聚，兩姊妹以為來到香港可以改善生活環境的時候，她們卻面對著身份的認同和家境貧窮等問題，加上染上毒癮的父親，經常進出監牢，令她們生活感到困擾。日復日的生活，子圓和子缺漸漸地成長，同時亦進入了青春反叛期，她們的環境並沒有改變，父親一直沉淪於毒癮，長大後的子圓和子缺，以為可以徹底掙脫父親，過著簡單的生活，後來卻發現自己喜歡的所有人和事，都是帶著父親的影子…

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第一次認識祝紫嫣的作品，便是「鮮浪潮」的《林同學退學了》，一部寫下令人心碎的青春少女日記，2022年執導的「高雄拍」作品《凪》，於ifva獨立短片及影像媒體節公開組獲得「金獎」。首部劇情長篇電影《但願人長久》，身兼編劇、導演及演員三職，作為第一次執導長片，便選擇了以「半自傳」式的故事，成為電影的主題，無疑《但願人長久》就成為了一部很祝紫嫣的個人電影。

影片以1997年作為故事的開端，這是香港回歸的一年，現實中，也是祝紫嫣從湖南來到香港生活的一年，透過子圓和子缺兩姊妹在香港的生活，面對著自己的身份和生活的環境，隨至伸延到2007和2017年，三個不同的時期，不同的經歷，成長的階段，層層的推進，描寫兩姊妹來到香港生活的心境矛盾 — 既是可以跟隨父親生活，完滿的家庭，卻因為生活的改變，家庭之間卻顯得十分陌生。

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片中兩姊妹的名字取為子圓和子缺，大概是代表著祝紫嫣對於家庭「圓」和「缺」的描寫，兩姊妹以為從湖南來到香港，能夠過著美滿和完整家庭的生活 — 這是「圓」；可是，卻因為不同的原因，加上父親因為染上毒癮而經常進出監獄，完整的家庭漸漸地失去 — 這是「缺」。祝紫嫣以這兩個名字，代表著兩姊妹來到香港後，憧憬過著美好愉快的完整家庭生活，可是，她們既是要面對社會的殘酷，成長過後，既是要面對社會的轉變，家庭之間的溝通，漸漸地引申著生活和自我身份的價值觀。

於短片作品《凪》首次自編自導自演的祝紫嫣，這次由短片的創作，轉到劇情長片，篇幅和製作截然不同，她在這三個崗位的表現均為稱職，影片隨著原著小說的文字，變成電影的劇本和映像，整體的結構工整，節奏和調子比較淡然，執導技巧則是四平八穩，恰到好處的處理，從而能夠從祝紫嫣的第一身角度，藉著子圓成長時期的角色設定，既是對父親之間關係的轉變，同時亦流露著回眸舊日從湖南來到香港的生活憶記。

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整部作品的主要人物，是片中的父親角色林覺民，由吳慷仁飾演這個父親的角色，不管是造型和演繹的方式，均是能夠充份地表現著人物的經歷和背景，入木三分，可說是繼《富都青年》後又一發揮自如的演出。而憑著此片於今年的金馬獎奪得最佳新演員的謝咏欣，跟她跟祝紫嫣繼《林同學退學了》後的第二次合作，二人互相之間已經建立了默契，同時她亦能夠表現著角色內心的起伏，淋漓盡致的演出，祝紫嫣早就已定了年青時期的子圓由她來飾演，確實無誤。而演出妹妹子缺年青時期的許恩怡，戲份和發揮雖然不及謝咏欣的多，但是她在演出上亦是自然，恰到好處。成長時期的子缺則由袁澧林演出，既是內歛，但又不乏角色的性格表現，恰到好處。

作為首部執導的劇情長片，祝紫嫣一人身兼編、導、演三職，《但願人長久》整體是一部水準平穩的作品，祝紫嫣表現稱職，能夠隨著這個故事的設計，表現著她對於電影創作和功架的技巧，呈現著兩姊妹在三個不同的時代，劇情的遞進，鋪展出姊妹的成長日記．展現著子圓和子缺的心境變化，與父親互相的關係，彼此之間的細膩父女感情。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​