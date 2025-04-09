ChatGPT 4o｜吉卜力以外亦可生成「樂高LEGO風格」即看指令教學

在社群瘋狂洗版ChatGPT把照片生成吉卜力風格之後，來換點不一樣的吧！透過ChatGPT生成圖片，把GD、車銀優、Karina、木村拓哉等喜歡的藝人都變成樂高人偶，如果這些樂高人偶真的有賣，每一個都好想帶回家！



生成的指令很簡單，只要上傳照片並輸入「把這張照片生成樂高（或LEGO）風格」就可以了，最好是選擇手、腳都能清晰辨識的全身照；只是有時候細節會有點不太像，所以指令可以更清楚一點，例如「頭髮、手、腳、包包都要樂高風」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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除了樂高人偶風之外，ChatGPT還能生成非常多樣風格的圖，像是飛天小女警、名偵探柯南、彼思、阿森一族、日本漫畫...，大家快來玩玩看吧！

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