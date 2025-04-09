ChatGPT 4o｜吉卜力以外亦可生成「樂高LEGO風格」即看指令教學
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
在社群瘋狂洗版ChatGPT把照片生成吉卜力風格之後，來換點不一樣的吧！透過ChatGPT生成圖片，把GD、車銀優、Karina、木村拓哉等喜歡的藝人都變成樂高人偶，如果這些樂高人偶真的有賣，每一個都好想帶回家！
生成的指令很簡單，只要上傳照片並輸入「把這張照片生成樂高（或LEGO）風格」就可以了，最好是選擇手、腳都能清晰辨識的全身照；只是有時候細節會有點不太像，所以指令可以更清楚一點，例如「頭髮、手、腳、包包都要樂高風」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
除了樂高人偶風之外，ChatGPT還能生成非常多樣風格的圖，像是飛天小女警、名偵探柯南、彼思、阿森一族、日本漫畫...，大家快來玩玩看吧！
【相關圖輯】ChatGPT｜AI工具盤點 DeepSeek專注中文處理 Sora創造高質動畫（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
ChatGPT 4o｜吉卜力風格生成「6隻狗」逼瘋AI 全家福變珍奶派對ChatGPT 4o｜接力吉卜力風格熱潮 即看AI免費自製藝人公仔圖教學全國騙子正以AI宰割長者：肉麻情話攻陷大媽 美女機械人色誘阿公抽Labubu靠Deepseek？小紅書教起卦抽盲盒 專屬指令幫你中隱藏款金賽綸家屬公開AI追思片 含大量童星時期照片 從小就是美人胚子23萬港元的「機械獸耳魔法外星人」 擁Nvidia驅動3D臉、生成式AI
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】