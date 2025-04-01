票選吉卜力最帥角色Top 10　《哈爾移動城堡》的哈爾竟然輸給了他

ChatGPT AI 吉卜力風格生成圖片爆紅！宮崎駿坦言非常厭惡：「是對生命本身的羞辱！」此外，先前日本知名的票選網站「Goo Ranking」也發起了一項「吉卜力最帥男角色」排行，不過讓大家驚喜的是，總是被視為美男子的哈爾以及《夢幻街少女》讓大家心動的聖司，竟都被「他」打敗！



日本網友票選「吉卜力最帥角色」Top 10

吉卜力最帥男角色 Top 10 /《天空之城》羅穆斯卡

吉卜力最帥男角色 Top 9 /《風之谷》猶巴

吉卜力最帥男角色 Top 8 /《哈爾移動城堡》卡西法

吉卜力最帥男角色 Top 7 /《飛天紅豬俠》波魯克羅素

吉卜力最帥男角色 Top 6 /《夢幻街少女》天澤聖司



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吉卜力最帥男角色 Top 5 /《貓的報恩》男爵

《貓的報恩》男爵既能打，性格又紳士（castel.jp）

在 2002 年上映的《貓的報恩》，劇情講述著性格善良的高中生小春，在上學途中拯救了一隻貓以後，她也被視為貓王國國度的恩人，並且被貓國王當作是王子的未婚妻而送往貓國度作客，為了避免自己變成真正的貓，小春也找上了個性可靠的貓男爵與貓咪「胖胖」幫忙，並展開一場奇幻旅程。而本名為「佛貝魯馮吉金肯」的男爵，除了為貓咪事務所的所長以外，長相帥氣、身材挺拔又沈穩，也難怪他會被列為最帥男角色第五名了。

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吉卜力最帥男角色 Top 4 /《天空之城》巴魯

《天空之城》巴魯雖然年少，思想卻非常成熟（comic-kingdom.jp）

作為 1986 年《天空之城》的男主角巴魯，自幼居住在礦坑裡並在艱困的環境下，也養成了巴魯堅毅且不服輸的性格，而在碰上了握有飛行石，並被軍方追捕的神秘少女希達以後，巴魯並未逃離，反而保護著希達返回天空之城，並勇於抵抗軍方領投羅穆斯卡。

吉卜力最帥男角色 Top 3 /《幽靈公主》阿席達卡

《幽靈公主》背後意涵影響深遠（bibi-star）

一度開創吉卜力票房新高的《幽靈公主》，劇情透過人類與大自然的對立、反撲與戰爭，帶出了環境保護與反戰議題，使得《幽靈公主》在當年賣出了日本影史新高，而作為片中主人翁的阿席達卡，繼承著領導者的血統，而個性純正的他為了解開山豬神的詛咒而前往西方，並在路途中遇上了由山狼養大的小桑，兩人一同保衛森林與山獸神不被破壞。

吉卜力最帥男角色 Top 2 /《哈爾移動城堡》哈爾

哈爾的角色被塑造為花心的美男子（ghibli）

說起吉卜力最帥的角色，怎麼可以不提到《哈爾移動城堡》裡的哈爾呢？染著一頭金髮，哈爾在片中經常被謠傳著會偷取漂亮少女心臟，首度與女主角蘇菲相遇的場景，有猶如風度翩翩的王子一般的吸睛。雖然極度注重外貌，不過哈爾並沒有因此看輕被施咒而成了老婆婆的蘇菲，反倒是給予她鼓勵與關愛。

吉卜力最帥男角色 Top 1 /《千與千尋》白龍

《千與千尋》開創日本票房新高，一直到 2016 年被《你的名字》超越（numan.tokyo）

相信許多人都沒料想到，《千與千尋》的白龍竟打敗了哈爾、「初戀男神」聖司而成為第一吧？一度攻佔日本影壇票房寶座的《千與千尋》，劇情以千尋的父母誤闖神明的世界，而她不得不獨立，並在白龍、小玲與鍋爐爺爺的幫助下，找回自己的父母與回家的路。作為男主角的白龍，雖然經常因為髮型而被惡搞為梗圖，不過他在片中總是默默守護著千尋，看似冷酷卻心思細膩的反差，或許也是為什麼白龍會高票當選的原因吧？

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】