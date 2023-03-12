日男吉卜力公園拍不雅照　偷拍裙底摸胸猥褻行為畫面瘋傳

愛知縣「吉卜力公園」於2022年11月開幕，吸引許多海內外遊客造訪。然而，近日卻有數名男性遊客，對園內雕像偷拍裙底還襲胸，照片在網上瘋傳後招來批評。由於園方針對此事僅表示「不予置評」，也引發外界痛批「毫無作為」。對此，愛知縣知事近日解釋了園方選擇冷處理的原因，表示將要求園方改善。



綜合日媒報道，吉卜力公園位在愛知縣長久手市的「愛・地球博記念公園」內，由愛知縣政府斥資340億日圓（約19.7億港元）打造而成。以吉卜力作品為主題打造的園區，在開幕後隨即吸引許多粉絲造訪。

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然而，近日卻有數名男性遊客在園內拍攝不雅照，例如對《地海戰記》女主角瑟魯的雕像襲胸，或假裝偷拍《回憶中的瑪妮》女主角的裙底風光。

這些照片於2月底在網路上瘋傳後，引發眾多網友不滿，再加上吉卜力公園對這件事僅表示「不予置評」，沒有祭出任何措施，同時招來網友怒轟「園區工作人員應該要阻止這些人吧」、「禁止家長帶嬰兒車入園，卻放任遊客做出這種行為，我不會再去了」。

對此，愛知縣知事大村秀章於9日舉行臨時記者會。他解釋東京三鷹之森美術館過去也曾遭遇同樣的問題，園方叮嚀遊客後，對方卻惱羞成怒，態度激動。為了避免這種狀況，吉卜力公園才採取冷處理的方針。他也痛批遊客拍不雅照的行為讓人不適，愛知縣政府已經告知吉卜力公園，如果再有人做出這種行為，務必要嚴格糾正。

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