刑偵12｜林保怡睽違13年回歸TVB拍劇　聯手張振朗雙視帝破案緝兇

近年來TVB和中國大陸不少電視平臺聯合出品的影視劇都收穫了不少好評，其中最叫好叫座的莫過於是香港TVB和優酷聯合製作的商戰電視劇《新聞女王》直接讓一眾香港演員在中國大陸吸了一大批忠實粉絲！



由TVB和騰訊視頻出品的犯罪懸疑劇《刑偵12》講述神秘組織以正義之名犯下「新七宗罪」展開連環兇殺案。神秘組織向每一位犯下「新七宗罪」的死者行刑，將矛盾直指社會裡的每一人，每個人似乎都有成為下個受害者的可能。一宗連環兇殺案，將警司丁洛風和怪胎探員刑凱聯繫在一起，期間為了揭開更多謎團和線索，刑凱找來了舊冤家心理學家楊芷菲來幫忙緝兇，趕在更多受害者出現之前將兇手繩之於法，但隨著線索越來越多，他們才發現原來自己身邊人也牽涉在這單錯綜複雜的案件之中，他們更是被迫在正義和親情裡做出兩難抉擇。

《刑偵12》講述神秘組織以正義之名犯下「新七宗罪」展開連環兇殺案。（《刑偵12》劇照）

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《刑偵12》近期公開了最新的預告片，當中不止預告了圍繞著整部劇的「新七宗罪」的線索，也出現了不少雨夜追兇、追逐打鬥、槍戰爆破等大場面，相當有電影質感，張力十足！

林保怡張振朗雙視帝在《刑偵12》合作。（《刑偵12》預告畫面）

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《刑偵12》是林保怡回歸TVB的重點之作，也是他繼《天與地》後相隔13年重返TVB拍的劇集，再加上張振朗這位新出爐的TVB視帝，雙視帝聯手破案就相當有看點了。再者，有眼利的網民發現《刑偵12》的總監製原來是《新聞女王》的總監製鍾澍佳，更添了幾分期待，希望鐘澍佳能延續TVB刑偵劇緊湊的敘事手法和風格！

《刑偵12》確定定檔於5月19日在騰訊視頻全網獨播，並且在TVB同步播出。

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