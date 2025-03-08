奪命提示｜回顧陳山聰張振朗星途　出道起默默耕耘雙雙成TVB視帝

3月17日晚八點半，對於廣大TVB劇迷來說，是個不容錯過的時刻！備受矚目的重頭劇《奪命提示》（Anonymous Signal）將正式首播，雙視帝陳山聰、張振朗領銜主演，一場緊張刺激的警匪懸疑大戲即將拉開帷幕。



說起這兩位視帝，他們的演藝之路滿是故事。陳山聰1976年生於澳門，從1993年參加無線電視臺歌唱比賽踏入演藝圈，此後多年在演藝道路上默默耕耘。

陳山聰1976年生於澳門，從1993年參加無線電視臺歌唱比賽踏入演藝圈，此後多年在演藝道路上默默耕耘。（資料圖片）

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早期他多出演配角，但每一個角色都被他演繹得入木三分，從《大唐雙龍傳》中的宇文智及，到《學警狙擊》裡的左輪，都給觀眾留下深刻印象。2022年，他憑藉《金宵大廈2》榮獲TVB萬千星輝頒獎典禮最佳男主角，此後又在《隱形戰隊》等劇中持續高光，成功躋身TVB一線男演員行列。

陳山聰憑《金宵大廈2》奪得視帝。（資料圖片／葉志明攝）

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生活裡，陳山聰家庭幸福，妻子Apple為他生下兒子，他時常在社交平臺分享家庭生活點滴，盡顯溫柔奶爸一面。儘管曾傳出婚變傳聞，但他與妻子很快出面澄清，一家人依舊和和美美。

張振朗畢業於無線電視藝人訓練班，早期也在多部劇中做茄喱啡。他在《踩過界》裡飾演的私家偵探谷一夏，讓觀眾開始注意到這個外形帥氣、演技靈動的演員，隨後在《反黑路人甲》中，他的精彩演繹更是讓他收穫了眾多粉絲。

張振朗畢業於無線電視藝人訓練班，早期也在多部劇中做茄喱啡。（資料圖片／梁碧鈴攝）

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2024年，他憑藉《反黑英雄》成為雙料視帝，演藝事業迎來高光時刻。張振朗私下熱愛運動，保持著自律的生活習慣，常常在社交媒體上分享健身日常，積極向上的生活態度深受粉絲喜愛。

《奪命提示》的劇情堪稱一絕，絕對能滿足懸疑劇迷的燒腦需求。故事開篇，城中發生了殘忍的女子肢解案，重案組總督察郭柏飛（陳山聰飾）和刑事情報科總督察姜曦文（劉佩玥飾）在調查時，接連收到手機助理Julie傳來的神秘訊息。

《奪命提示》的劇情堪稱一絕，絕對能滿足懸疑劇迷的燒腦需求。（資料圖片／梁碧鈴攝）

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這些神秘莫測的訊息，成為了破案關鍵，也讓案件愈發撲朔迷離。隨著調查深入，人體無故自燃、廢屋發現乾屍、兒童院院童憑空失蹤等離奇案件接連出現 ，警方高層關振羽（張國強飾）決定成立專案小組ASIB展開調查。除了兩位主角，張振朗飾演的重案組高級督察招俊朗、劉穎鏇飾演的見習督察溫嘉莉等組員也陸續收到「奪命提示」。

整個劇情環環相扣，充滿反轉，每一集都可能是一次意想不到的頭腦風暴。

《奪命提示》將正式首播，雙視帝陳山聰、張振朗領銜主演。（微博圖片）

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自該劇官宣定檔以來，迅速在網路上掀起熱議。陳山聰和張振朗的粉絲們紛紛在社交平臺上表達期待，超話裡滿是對劇情的猜測和對兩位視帝合作的期待。

不少劇迷表示，這是今年最期待的TVB劇集之一，大家已經迫不及待想跟隨主角的腳步，揭開神秘訊息背後的真相。為了宣傳這部劇，主創團隊也積極行動，參加各類綜藝節目和訪談，分享拍攝趣事。

比如張振朗在拍攝時曾被落地燈砸傷左眉骨，縫了12針，但他依舊樂觀面對，敬業精神令人欽佩；劉穎鏇為了演好動作戲，刻苦訓練，在預告片中她那俐落的長腿攻擊、奪命箍頸剪刀腳十分吸睛 。這些幕後故事，也讓觀眾對劇集的期待值拉滿。

張振朗在拍攝時曾被落地燈砸傷左眉骨，縫了12針。（資料圖片）

3月17日，鎖定TVB，讓我們跟隨《奪命提示》開啟一場驚心動魄的燒腦冒險，一同見證雙視帝的精彩對決！

TVB重頭劇《奪命提示》3月17日晚八點半首播。（截圖）

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