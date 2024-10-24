TVB節目疑因題材大膽一度被叫停　第2季搬去ViuTV播仲進軍台灣

香港男男戀愛真人秀《仔仔一堂：第二季》，日前在台灣國際酷兒影展舉行大螢幕首映，一次播出前五集，節目監製暨主持人王賢誌（Vinci），率領節目中10位男性參加者，包括時裝設計師Yiboh、醫生Tyler、凍肉店店長Kendrick、藥廠副總監Calvin、健身中心創意及營銷經理Jason、數位媒體公關顧問Ivan、理財顧問Lori、酒吧經理Nelbon、KOL及演員Juzco、調香師Stone，特地搭早上首班飛機飛到台灣。



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《仔仔一堂：第二季》安排全新10位素未謀面的男生參與，來自不同背景、擁有各自的故事，但都有共同目的：尋找愛情。他們共同飛往峇里島，在節目安排下，進行一系列挑戰和任務，而透過這些活動，讓彼此加深認識，並逐漸打開心扉，分享彼此的故事和夢想。重點環節則是安排每位男生進行配對，給予機會向心儀男生主動提出約會，爭取二人獨處時光，約會情節包括一起海灘游泳、玩獨木舟、跳土風舞等等。

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身為首位公開承認與同性結婚的香港男藝人，王賢誌表示，香港的實境秀節目，可以在台灣播出，很令人開心，可以讓更多人看見香港的酷兒們的樣貌。來自各行各業的仔仔們紛紛表示，在自己的職場公開出櫃，是很不容易的事情，希望這個節目可以帶給大家勇敢。

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