「甜心教主」王心凌驚傳開刀　本人認了做這手術：需要一點恢復期

撰文：中天新聞網
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「甜心教主」王心凌驚傳開刀！王心凌日前宣布9月23、24日將在台北小巨蛋舉辦《2023 輝葉按你王心凌SUGAR HIGH》世界巡演首站。

開演前不到一個月，王心凌為籌備演唱會、專輯等，8月就跑了56個行程，驚傳病號開刀！

經紀人稍早證實消息。

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王心凌正在為9月即將到來的《2023 輝葉按你王心凌SUGAR HIGH》世界巡演首站積極備戰，工作行程滿檔。

25日她在臉書上向粉絲分享工作近況，表示自己正忙於演唱會會議、練舞、體能訓練、專輯錄音等，透露光是8月就一共有56個行程，在不同城市演出，行程滿檔。

坦言日前在百忙之中終於排出兩天空檔做了「功能性內視鏡鼻竇手術」，不過她也向粉絲表示：「不用為我擔心，手術很順利，還需要一點恢復期。」

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王心凌在世界巡演前夕爆出開刀消息，令人憂心身體狀況。

對此，王心凌經紀人則表示：「年初開始有鼻子、喉嚨不適跟頭痛的狀況，擔心影響後面的工作，在醫師的建議下，做了功能性內視鏡鼻竇手術。心凌一切都好請大家放心，目前所有一切的工作都如常進行。」

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