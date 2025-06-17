短髮女神極凍齡睇落唔似49歲　談抗老哲學：不如享受自然老化過程

梁詠琪日前赴台參加記者會，與粉絲互動猜歌，還忍不住唱了幾句自己的歌曲《短髮》和《偏見》，讓現場氣氛熱烈。無論是歌曲演出，都勾起了許多人的回憶殺。



親切的梁詠琪也聊到最近在路上被捕獲的經歷。她表示：「前幾天我就去超市出來，然後就有人拍了我一個照片，然後還整個小紅書都是那個照片。幸好我那天狀態是還不錯。」她建議粉絲可以直接與她自拍，通常大家都很願意，而她也很願意跟大家拍照、聊天，但可以選擇一個好的角度和光線，否則效果會差很遠。

梁詠琪依舊美艷動人。（TVBS授權使用／趙世平攝）

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作為外界心目中的凍齡玉女代表之一，梁詠琪也分享了她的抗老之道。她認為，今天抗了一點點紋路，但明年、後年紋路就會越來越多，不如就自在地隨著年齡的變化，去享受這個自然的過程。

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談到新作品，梁詠琪透露與郭富城合作的電影《無名指》將於下半年上映，她在片中飾演一位夢想飛出去看看外面世界的角色。此外，她也正在籌備新專輯。對於頻繁赴台的原因，梁詠琪坦言對台灣的房子很有興趣，但考慮到管理方面很煩心，現階段還不考慮購買。談到女兒過暑假的計畫，她表示全家會隨丈夫到西班牙老家充電，之後再會粉絲。

梁詠琪透露與郭富城合作的電影《無名指》將於下半年上映。（資料圖片）

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