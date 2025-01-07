《影后》46歲楊謹華身材勁窈窕　3招減肥凍齡秘訣　瘦腿靠行樓梯

46歲台灣女演員楊謹華憑藉其氣質臉蛋和170公分的身高，從模特兒轉戰影劇圈引起廣泛關注，從《白色巨塔》、《敗犬女王》到《一把青》、《鏡子森林》及《華燈初上》，她主演的多部電視劇都取得亮眼的收視成績。



近年，她更憑著《不良執念清除師》奪下「戲劇節目女配角獎」話題十足！近日《影后》正式在Netflix上映播出，楊謹華攜手謝盈萱等影后級陣容一同飆戲掀起熱議！

《影后》楊謹華46歲仍維持傲人長腿，3招私下減肥妙招一次公開！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

《影后》46歲楊謹華凍齡瘦身3要點（Instagram＠cheryllovel0ve；01製圖）

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《影后》楊謹華凍齡美貌引熱議！

46歲的楊謹華今年帶著Netflix台劇《影后》再度回歸戲劇圈，與謝盈萱等影后級卡司攜手飆戲，引起廣泛討論，該劇揭露了光鮮亮麗背後的幕後秘辛，真實呈現這些影后作為「女演員」與「女人」雙重身份的掙扎，劇中聚焦親情、愛情、友情、自我價值等多重人生考驗，探討她們在現實生活中的生存之道，開播後立刻掀起熱烈話題。

楊謹華不僅演技備受肯定，46歲的她身高170公分，依舊維持著完美的高挑身材。每次她在IG分享穿搭照，都因為纖瘦體態引發粉絲熱烈討論。楊謹華究竟如何保持如少女般的好身材？接下來一起來揭開她的維持秘訣！

楊謹華身材維持技巧大公開

1. 維持長久運動，記得換換新口味！

很多女孩為了減肥，每天都執著於同一種運動，但長此以往，容易因動作單一而產生厭倦感，進而放棄，身體也會漸漸習慣相同的運動，導致減肥效果不如預期，要保持運動毅力和減肥效果，就像楊謹華一樣，定期更換運動項目是關鍵所在，常見的替換運動包括羽球、重訓和拳擊有氧等，定期轉換運動項目能夠讓你的健身之旅更長久持續！

2. 減少熱量攝取，一天兩餐就夠啦！

在飲食管理方面，楊謹華沒有太多嚴格的限制，但她通常一天只吃中餐和晚餐，此外，她也特別避免攝取精緻澱粉，而是選擇以馬鈴薯和地瓜等替代品取代，她主張食物盡量保持原形，這樣就能避免攝取過多的熱量，透過攝取澱粉、肉類和蔬菜等食物的原形，不僅能夠維持健康飲食，還能夠避免復胖問題的發生！

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3. 美腿這樣養，階梯踩起來！

楊謹華的美腿並非靠慢跑而來，她認為慢跑容易讓小腿肌肉發達，因此改以踩階梯30分鐘來鍛鍊腿部線條，這樣做不僅不易使小腿肌肉變大，同時還能改善大腿內側的肌肉，這種踩踏運動除了有助於塑造纖細腿型外，還可以有效增強下半身的肌肉力量，是她保持纖細美腿的秘訣之一！

你的身材也想像楊謹華一樣體態完美嗎？趕緊將以上3個私房訣竅學起來，從年輕時候做起，你也能養出傲人身材喔！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】