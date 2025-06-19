陳冠希被傳怒罵空姐「會讓你丟工作」經理人還原機上衝突真相

陳冠希近日遭網友爆料在搭乘日本航空從東京羽田飛往紐約的班機時，疑似因不滿落機安排，與空服員發生激烈口角，甚至揚言：「把客訴信拿來，我會讓你丟工作！」而陳冠希經理人晚間也做出回應。



經理人還原當下情況表示，當時因飛機降落後，陳冠希正在拿行李，但後方乘客急著往前，當時因機艙門還沒開啟，因此陳冠希認為不急，好聲好氣的向對方表示：

「可以讓我先拿完行李嗎？」



陳冠希疑似因不滿落機安排，與空服員發生激烈口角。（微博圖片）

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此時空姐過來了解狀況，陳冠希向空姐解釋來龍去脈後，沒想到空姐竟回應，由於要求讓位的旅客是「鑽石卡會員」，因此能優先下飛機。讓陳冠希滿頭問號心想自己也是鑽石卡會員，因此才會出現溝通上的誤會。而經理人表示，目前有關該事件的後續，陳冠希也已和航空公司持續溝通中。

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