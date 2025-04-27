金像獎游學修專訪｜入圍影帝決戰郭富城等強敵　疫情陷低潮險破產

【金像獎／游學修】34歲游學修去年才以《看我今天怎麼說》首次入圍金馬影帝，雖然與獎項擦身而過，但他的精彩表現有目共睹，今年再入圍第43屆香港電影金像獎，將與郭富城、劉青雲、許冠文、林峯等前輩角逐金像影帝的寶座，去年他赴台參加金馬獎前，特別接受台媒《TVBS新聞網》專訪，他在電影中飾演樂天、幽默的聾啞少年「子信」，戲外的他也非常活潑，透露入圍金馬後演出邀約沒有因此增加，當時他對著攝影機喊話：「台灣的導演們，我是游學修，請你們快點來救我！」



游學修在電影《看我今天怎麼說》片中詮釋勤懇生活、對於自己失聰的缺陷不自卑，反而以聾人身分為榮的「子信」，善用手語溝通，時常露出憨厚而樂天的笑容，將角色溫暖性格詮釋得極為迷人，問到游學修在片中飾演聾啞少年，跟本人是否有相似之處？他說跟「以前的自己」比較像，子信身為一個聾人遇到困難，跟他在演藝事業遇到困難時，積極找尋解決方法的模式很相似，但現在不一樣了：

「以前的我比較會據理力爭，現在反而比較淡定，有些事情不是去爭就爭得到。」



34歲游學修去年以《看我今天怎麼說》首次入圍金馬影帝。（IG@neoyau19）

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首次入圍影帝的游學修，其實演員生涯從2015年就開始，可惜機會並非隨時都有，2020年還碰上疫情，沒戲可拍、生活困頓的他徹底陷入低谷，在30而立這一年沒有工作、瀕臨破產，房租都快繳不出來，窮到非常絕望，他最後秉持著聾啞少年子信的樂觀，放手一搏，決定搞一個YT頻道繼續創作跟演出，轉行成為YouTuber，無心插柳、頻道越做越大，無厘頭的內容竟獲廣大喜愛，但真正的電影電視邀約卻越來越少，近年好不容易才又有新作上映，他也誠實自白：「其實很多人問為什麼會接這個戲？沒有原因，就是想演！」在僧多粥少的情況下，有工作只能珍惜。

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而他這次繼《哪一天我們會飛》、《狂舞派3》後，再次跟黃修平導演合作，為了化身聾人，特別花時間找老師學習手語，尤其做為一個聽人，飾演聾人著實高難度，全片零對白，要完全用手語溝通，他卻能完全內化理解，演出說服力十足，導演黃修平也大讚他非常認真，最後大銀幕上呈現的效果極佳，看得出下了極大功夫。他說：

「我是一個聽人，要演一個聾人本身就是很複雜的事，一定要打得好，才能給聾人朋友一個交代。」



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他也因為演了這部片改變對聽障朋友的看法，「以前真的是會有點怕，一來不能溝通，二來是不知道能講什麼，很怕講錯冒犯到別人，但真的相處後才知道，他們其實跟一般人沒有太大不同。」而他在片中鍾雪瑩、吳祉昊是好朋友，3人在相處過程中影響彼此價值觀，談及生命中是否有過這樣的朋友？他的答案是老闆古天樂，問到說了什麼金玉良言？他笑說：

「那太多了！經常叫我閉嘴！」



原來以前他有話直說、對看不慣的事或議題都橫衝直撞，直接表達自己的看法，古天樂會先安撫他，但要他謹言慎行：

「他會說：『我知道你感覺，但是不用講太多！』我不太會頂嘴，他就跟爸爸一樣。」



繼去年的金馬獎，香港金像獎也是首次入圍，無論得不得獎，能夠與影帝級的前輩們一較高下，仍是為他正起飛的演員生涯記上一筆亮眼成績。

游學修繼金馬獎後再下一城，入圍香港電影金像獎影帝。（TVBS授權使用／趙世平攝）

游學修出道10年卻曾一度沒戲可拍， 一度轉行YouTuber，再因《看我今天怎麼說》獲得演技肯定。（TVBS授權使用／趙世平攝）

游學修坦言入圍金馬演出邀約並未增加，喊話台灣導演也可以找他。（TVBS授權使用／趙世平攝）

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