52歲諧星一腳踏六船殘廁私會狐狸精　老婆忍5年坦承：還沒原諒他

日本女星佐佐木希與諧星渡部建於2017年步入婚姻，隔年產下一子，曾被外界譽為演藝圈的「理想夫妻」。然而2020年，渡部被爆出劈腿6女、甚至與第三者於無障礙公廁私會的醜聞，重擊兩人的婚姻與演藝事業形象。歷經五年沉澱，佐佐木希近日終於在綜藝節目中罕見鬆口，坦承：「我到現在還沒原諒他。」



佐佐木希和渡部建（X圖片）

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這段風波持續多年，外界對兩人婚姻走向始終關注。日本電視台綜藝節目《一周回って知らない話》中，佐佐木希首度在鏡頭前談及當年醜聞，語氣堅定表示：「我到現在都還沒有原諒他。」、「目前還在觀察中，離婚也是曾經考慮的選項。」當主持人東野幸治試圖緩和語氣，她則斬釘截鐵地回應：

「當然是他的錯！」



節目中也揭露，陪伴她走過婚姻低谷的是資深女星木村佳乃。對方受訪時坦言：

「她真的非常堅強。」



一句話道盡她這些年來的隱忍與堅毅。

日本女星佐佐木希近日在節目中罕見談及丈夫渡部建外遇醜聞，直言「至今未原諒」，並坦承考慮過離婚。（節目截圖）

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節目播出後，立刻在日本網路社群引發熱議。不少網友感同身受留言：

「這種怨恨會帶進墳墓，不可能輕易釋懷。」

「為了孩子留下可以理解，但原諒與否是另一回事。」

「如果是我，也可能永遠無法寬恕這樣的背叛。」



除了面對婚姻創傷，佐佐木希這幾年在事業與家庭之間也展現驚人的韌性。丈夫醜聞後幾乎全面停工，家庭重擔全落在她肩上。她不僅持續接下戲劇、綜藝工作維持生計，2022年更迎來第二胎，在修補家庭關係之餘，也從未中斷對工作的投入。

在演藝方面，佐佐木希也大膽挑戰轉型。主演日劇《帶你到地獄的盡頭》一改以往甜美形象，轉而詮釋一名因痛苦而走向復仇的角色，深刻演技受到好評。雖然先前主演的《不會把女兒交給YouTuber》收視表現不佳，她仍持續以實力證明演技的多樣性與深度，努力開闢更多可能。

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