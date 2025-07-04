大S離世五個月　具俊曄為亡妻立紀念雕像　羅志祥承諾做一事致意

大S徐熙媛2月驟逝，讓妹妹小S徐熙娣悲痛萬分，向主持的節目《小姐不熙娣》請假至今。而過去曾與大S合作台灣偶像劇《轉角遇到愛》的羅志祥（小豬），3日出席代言活動時，透露有私下傳訊息關心小S、互相加油打氣，也希望她療傷後能夠早日重返螢光幕前工作。



羅志祥曾與大S合作台灣偶像劇《轉角遇到愛》。（《轉角遇到愛》劇照）

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對於大S的紀念雕像即將在金寶山設立，並由具俊曄親自設計一事，羅志祥表示若屆時完工，確認好時間「一定會去致意」。他也提到雖然與具俊曄並非特別熟識，但過去曾在工作上合作過：

「他見到我一定會認出來，算是有認識。」



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此外，羅志祥也分享了一些有趣的酒後趣事。自認酒量不錯的他，曾有一次從下午3點喝到凌晨2點多仍保持清醒，但在最後一攤卻狂吐到「像噴泉一樣」，把經理人都嚇壞了；接著表示自己酒後很少出糗，但偶爾會有些特別的舉動，例如咬人或是拍經紀人的背會比較大力，笑稱「喝醉就想要出力！」還曾咬了別人咬出齒痕來，但他強調平常不會喝到「斷片」，都有保持清醒。

羅志祥3日出席代言活動。（中天新聞網授權使用／記者郭竹倩 攝）

羅志祥透露有私訊小S為她打氣。（中天新聞網授權使用／記者郭竹倩 攝）

羅志祥表示自己酒量很好，沒喝到斷片過，到家一定要洗好澡才會睡覺。（中天新聞網授權使用／記者郭竹倩 攝）

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