六姊妹劇評｜陸毅新劇奪全中國收視第一　勾勒跨時代女性自強面貌

「從前，車馬很慢，書信很遠，一生只夠愛一個人。」、「從前，車馬很慢，書信很遠，一生只夠愛一個人。」



近幾年，大陸影視圈刮起了懷舊風。一部部年代劇的爆紅，反映的是人們對過去美好時光的懷念和對如今快節奏生活的觀照。

大年初六，於CCTV-1黃金檔、騰訊視頻開播的陸劇《六姊妹》，以年代氣息十足的社會風貌、平民百姓的生活點滴、真實細膩的家庭情感和豐富生動的群像塑造，迅速成為這個春節最讓人驚喜的一部闔家歡大劇，並在網路上引發熱烈探討。

陸劇《六姊妹》大年初六於CCTV-1黃金檔、騰訊視頻開播。（《六姊妹》劇照）

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劇集播出以來，酷雲收視峰值屢創新高，已達3.7514%；CVB中國視聽大資料黃金時段收視破4，居全中國全部頻道電視劇收視率第一；騰訊視頻站內熱度值也已突破26000，開播三天即進入「愛看俱樂部」。

《六姊妹》以20世紀60年代至21世紀初的皖淮小城淮南為背景，講述了田家庵區老北頭何家老一輩及六個女兒的人生悲喜劇。劇集憑藉強制作和強陣容，融合了年代氛圍感和符合當下時代情緒的女性自強主題，以新人物、新視角、新話題的多重創新，為年代家庭劇做出了全新開拓與升級。

前幾集中，何家人在物質相對貧乏的年代裡積極進取、相依相偎，雖有摩擦卻不乏溫暖的互動，不少兼具當下性和時代典型性的情節令人印象深刻。

鄔君梅在劇中飾演劉美心。（微博＠鄔君梅Vivian Wu）

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一件紅毛衣一件紅毛衣 編織出三代家庭親緣的命運圖景

追本溯源，《六姊妹》原小說作者伊北生在淮南田家庵，《六姊妹》的故事框架正是由伊北在實際生活之中提煉出來的。製作方也充份調動五感，尤其是視覺、味覺、觸覺，還原並呈現了安徽淮南上世紀60年代以來的社會和生活圖景。首先就是在主角們的衣食住行方面下功夫。



視覺方面，何文氏（奚美娟 飾）帶著孫女何家麗（王墨瞳 飾）從揚州坐船到淮南田家庵。下船後，可見60年代淮南小城中人們普遍以青、灰色棉麻質感的服飾為主。灰牆上「自力更生，艱苦奮鬥」的標語，則是當時樸素而昂揚向上的時代氛圍的體現。

吳倩飾排四女兒「何家歡」。（微博＠吳倩工作室）

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其次是味覺。俗話說民以食為天，《六姊妹》開篇花費不少的篇幅，聚焦在「吃什麼」、「怎麼吃」、「如何吃得好」上，生活氣息十足。

例如為了給劉美心（鄔君梅 飾）改善伙食，何常勝（劉鈞 飾）給其準備了小米粥、雞蛋補身體，偶爾才有的饊子、豆腐乳也能令一家人開心不已。還有朱老大送給何家的肉票、何家麗不小心偷吃的「油滋啦」、何文氏送給鄰居的兩瓶牛奶，每一種食物都有著一段令人難忘的故事。

這些食物放在今天也許不起眼，但在那個年代裡卻是尤為珍貴的，它們見證了人們對美好生活的渴望，也連接了人與人之間淳樸、濃厚的情感。這些體現年代質感的舊建築、老物件，反映了那個年代物質的相對貧乏。

何常勝（劉鈞 飾）給劉美心準備了小米粥、雞蛋補身體，改善伙食。（微博＠劉鈞）

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在當時，買肉要有肉票，冬天裡多給家裡添置一雙手套，一條圍巾，一件毛衣，都需要每年定時定量的線票。劇中，何家麗拆了自己唯一的一件紅毛衣，托好友張秋芳（宋伊人 飾）給媽媽做了雙手套，並謊稱是爸爸送的禮物，瞬間緩解了夫妻倆的芥蒂。最終，紅毛衣又被何父修復之後返還到了何家麗手中。

不僅如此，何家麗親手織的紅圍巾，也成為了家麗和為民（高至霆 飾）兩人懵懂愛情的紀念。

這樣充滿戲劇化又貼近生活的暖心情節，可以讓60後和00後同時心生觸動。父母輩的奮鬥歷程和親情、愛情故事，能夠與現代人的生活與觀念遙相呼應。一件紅毛衣所代表的，是一份難以用金錢來衡量的沉甸甸的愛。

三代女性，三種不同的女性力量

以往的家庭劇中，通常都少不了強勢的祖母、忍辱負重的母親、大男子作風的父親。這幾種形象經過反覆刻劃，總會形成審美疲勞。此次《六姊妹》在創作方向上擺脫套路，用全新且極具代表性的人物形象，勾勒出一種新的家庭構成及氛圍。



劇集從何常勝的母親、何家六姊妹的祖母何文氏，與「大姐」何家麗的視角切入，而這兩個身份也是此前同類劇集裡容易被忽視的存在。從碼頭到何家這段距離很短，但兩人一走就是幾十年，從此往後，這兩個女人成為何家當仁不讓的精神支柱。

何文氏最大的特點是溫厚和寬容，雖然是農村婦女，識字不多，但卻識大體、有智慧，在何家是精神港灣一般的存在。她與何常勝同樣受到老思想的影響，卻用實際行動上執行著「生男生女都一樣」，對待兒媳劉美心和六個孫女愛護有加，不偏不倚，給大家庭奠定了溫厚、堅實的根基。

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何家麗是何家長女，由王墨瞳、沈月、梅婷接力扮演。她從小被祖母何文氏帶大，性格深受祖母的影響。她長相溫婉，性格卻與嬌氣絲毫不沾邊，小時候以一套軍體拳震驚四座，長大後她主動肩負起何家的大小事宜，勇於成為家裡的頂樑柱，讓人看到了屬於女性的堅韌力量。

祖孫二人雖然生長在不同年代，但都同樣以自立自強的面貌立足於社會與家庭，以身貫徹了「婦女能頂半邊天」這句話。放到現在來說，可不就是對女性力量的絕妙詮釋。

而六姐妹的母親劉美心，是一個在單位積極要求上進、學習能力極強、心靈手巧的善良女人。儘管有時面對家庭瑣事，她有自己的不安全感和依賴性，但溫柔似水的美心更有著細膩的一面，無論是與何文氏如親母女般的相處和彼此珍視，還是終不忍把五女兒送給別人養時落下的那一滴淚、抱著劉小玲笑得彎彎的眉眼，都讓人感受到她發自內心對女兒、對所有家人的愛意。

融合年代性與當下性《六姊妹》的多重創新

一部年代家庭劇要好看，就要在時代質感、地域特色、人物群像和故事創新等多方面下功夫。從何文氏到劉美心、何常勝，再到何家六姊妹及其子女，《六姊妹》對何家四代人的生活做出了細膩深刻的描摹，歷經新中國經濟和社會發展的各個重要時期。



首先，是地點創新。以往的年代家庭劇通常選擇在北方居多，《六姊妹》將故事發生地選擇在安徽淮南，通過何家四代人心中對「家」的不同定義，和一件件具體、瑣碎而生動的事件，向觀眾細密展現上世紀六十年代南方小城普通人家的日常生活，在細碎的日常中呈現歲月的流逝。

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劇中何常勝兢兢業業工作卻屢遭大老湯針對，上一輩的恩怨經過三代人的摩擦與糾纏，總會有了結的一天；開篇何文氏對孫女解釋何為「支援建設」，就是「讓我們天天有鍋巴吃」；劉美心懷著孕不忘積極要求進步，為自己能夠加入味精廠而興奮不已，也為後面的創業情節做了鋪墊。

其次，是戲劇矛盾的創新。《六姊妹》創造了新的戲劇推動力和故事看點，不搞婆媳矛盾、夫妻矛盾等常用的家庭倫理戲橋段，而是用符合時代背景，也能夠喚起大多數不同年齡、不同層次觀眾共鳴的情節來製造矛盾點、引發共情。

前期，湯家對何家屢次刁難，糾纏不休，何文氏巧用「敵我矛盾」化解兩家恩怨；何家麗初生牛犢不怕虎，能破窗救父，也能斬斷情絲。

何常勝雖然受到了傳統思想的影響，但卻身體力行地愛著每一個家人。他會為妻子的身體休養操碎了心，也會心疼女兒把線衣拆掉給美心做手套、偷偷將女兒的線衣修補完好；

他是一個知冷知熱的好丈夫，也是負責、貼心的好父親，會在油燈下笑著說「我媽有福氣，有個好兒媳」，也會在下班之後看到在院中玩耍的女兒們便帶上滿足的笑意。

他並未陷於為了製造矛盾而設置的「渣爹」形象，而是一種更貼近我們大多數人父親的形象——雖然不多言語，卻將自己的愛藏進每一天的生活細節裡。

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第三 ，是主視角的創新。前面提到過，何文氏、何家麗分別代表不同時代的女性力量。她們的許多作為和思想、態度放在今天也絲毫不過時，值得當下的年輕人學習和借鑑。

《六姊妹》拍攝了何家六姐妹童年至成年的不同時期。目前劇集播出數日，觀眾對於她們的成長經歷格外感興趣，也十分期待後續成年版的大姐何家麗（梅婷 飾）、二姐何家文（高露 飾）、老三何家藝（穎兒 飾）、老四何家歡（吳倩 飾）、老五劉小玲（曹斐然 飾）、老六何家喜（李嘉琦 飾）的持續上線。

在這樣溫暖的大家庭氛圍下，何家六姐妹還會有怎樣的成長路徑和親情、愛情線，何家又會發生哪些故事？讓我們拭目以待。

《六姊妹》拍攝了何家六姐妹童年至成年的不同時期。（《六姊妹》劇照）

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