視帝愛情長跑13年傳年底秘婚　婚禮只邀30名親友　保密功夫做到足

41歲的陳柏霖與小6歲女友庭瑄愛情長跑近13年，終於邁向人生新階段！據可靠消息透露，陳柏霖已著手籌備海外婚禮，根據「鏡週刊」報導，兩人計畫於今年10月至12月間完成終身大事。



兩人自2020年被直擊同居後感情穩定，近期他更頻繁向友人諮詢婚禮細節，顯示籌備進入實質階段。 目前婚禮地點鎖定紐西蘭，背後蘊含兩人專屬回憶。

41歲的陳柏霖與小6歲女友庭瑄愛情長跑近13年，終於邁向人生新階段！（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多陳柏霖照片👇👇👇

+ 26

據悉陳柏霖優先考慮曾與庭瑄共同旅行、且深受女方喜愛的景點，其中《魔戒》取景地南島格萊諾基（Glenorchy）因兼具壯麗自然與私密性成為首選。他更向華人圈好友徵詢場地建議，堅持「無預算上限」原則，只為重現彼此鍾愛的旅行記憶。

【圖輯】點圖放大看更多庭瑄照片👇👇👇

+ 11

婚禮將嚴格控制規模，僅邀請雙方至親好友約30人參加，採溫馨私密的小型宴會形式。友人透露，陳柏霖特別注重婚禮的「零打擾」體驗，從場地考察到賓客名單皆親力親為，務求在遠離喧囂的環境中完成誓言。目前具體日期仍保持彈性，一切細節以保護私隱為最高準則。

陳柏霖於2012年憑《我可能不會愛你》勇奪金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，榮封視帝。（《我可能不會愛你》劇照）

【圖輯】點圖放大看《我可能不會愛你》劇照👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

和老公結婚19年恩愛如昔 郁方親曝讓婚姻常溫的4字祕訣

網瘋傳黃安「中國出家」退出演藝圈？本人吐12字揭近況

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】