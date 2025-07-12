觀眾最愛重看的陸劇Top10：慶餘年/羋月傳/三生三世十里桃花

其實一般來說，大多數陸劇熱播過後，網播量往往會逐漸下降，然而有些陸劇卻能持續獲得高度關注，成為少數能夠年年吸引觀眾重刷的經典劇作。接下來將為大家揭曉觀眾最愛重刷的陸劇Top10，一起看看哪些劇集持續贏得觀眾的青睞與熱度。



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觀眾最愛重刷的陸劇Top10.《香蜜沉沉燼如霜》／網播量平均每年新增15.9億

《香蜜沉沉燼如霜》以其獨特的神話愛情故事吸引了大量觀眾。該劇講述了楊紫飾演的錦覓與鄧倫飾演的旭鳳之間的愛情與磨難。觀眾尤其對錦覓消化隕丹、旭鳳尋妻等情節感到心痛，劇情虐心但美到讓人流淚。劇集收視和網播量驚人，豆瓣評分高，被譽為虐心但令人回味的佳作。

觀眾最愛重刷的陸劇Top9.《錦繡未央》／網播量平均每年新增18.1億

《錦繡未央》講述唐嫣飾演的李未央從小公主到流落民間，最終進宮復仇的故事。劇中特別引人入勝的是李未央的宅鬥與宮鬥，以及其與拓跋浚的愛情線。雖然劇情有創新，但觀眾評價褒貶不一，批評主要集中在劇情老套和配音問題上。收視率和網播量都相當高，但豆瓣評分只有4.9分。

觀眾最愛重刷的陸劇Top8.《琅琊榜》／網播量平均每年新增19.5億

《琅琊榜》以縝密的權謀劇情和深刻的人物塑造，講述了「麒麟才子」梅長蘇的復仇與正義之旅。胡歌的演技深受好評，尤其是他與蕭景炎的兄弟情更是觀眾津津樂道。該劇在豆瓣獲得9.4高分，橫掃各大獎項，被譽為近年來最精彩的權謀劇，無人能超越。

觀眾最愛重刷的陸劇Top7.《三生三世十里桃花》／網播量平均每年新增21億

《三生三世十里桃花》描述青丘狐族公主白淺與天族太子夜華的三世纏綿愛情。該劇深受好評，以其繁複的情節和精緻的畫面吸引了大量觀眾，網播量突破500億，成為陸劇巨作。特別是白淺跳誅仙台的情節，以及終結惡女的戲份，讓觀眾感動不已。

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觀眾最愛重刷的陸劇Top6.《微微一笑很傾城》／網播量平均每年新增25.5億

《微微一笑很傾城》描述計算機學霸貝微微與大神肖奈的跨次元愛情故事，從網遊到現實的甜蜜轉變。楊洋和鄭爽的高度還原角色獲粉絲喜愛，劇集網播量超280億，持續上升。其甜美而直接的劇情，使它成為甜寵劇的典範，觀眾重刷率極高。

觀眾最愛重刷的陸劇Top5.《親愛的，熱愛的》／網播量平均每年新增31.2億

《親愛的，熱愛的》由楊紫和李現主演，改編自小說《蜜汁燉魷魚》。劇中講述天才少年韓商言和學霸少女貝微微的甜蜜愛情故事。該劇因超強CP感和甜寵情節成為爆款，網播量破177億，演員表現讓評分達到6.6，被譽為2019年現象級爆款劇王。

觀眾最愛重刷的陸劇Top4.《羋月傳》／網播量平均每年新增33.3億

《羋月傳》由孫儷主演，講述中國古代女政治家羋月的壯闊人生。孫儷與劉濤飾演的姐妹情深情仇引人注目。該劇以300億的播放量驚人，豆瓣評分6.1，儘管有爭議，卻為孫儷奠定了收視女王的地位，成為愛重刷的經典宮廷劇。



觀眾最愛重刷的陸劇Top3.《都挺好》／網播量平均每年新增33.3億

《都挺好》由姚晨和倪大紅主演，講述蘇明玉在面對自私的父親和家庭矛盾中，如何逐步解决問題和重塑自我。劇中蘇大強的老年病和家庭權力鬥爭情節尤其引發討論。該劇以真實觸及社會議題，獲得熱烈反響，創下高達45億的播放量，成為2019年現象級電視劇。



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觀眾最愛重刷的陸劇Top2.《慶餘年》／網播量平均每年新增48.3億

《慶餘年》改編自貓膩的同名小說，以其獨特的幽默風格和深度的權謀劇情受到廣泛讚譽。該劇由張若昀、李沁主演，融合喜劇與古裝權謀，劇情中「茶裏茶氣」等搞笑片段深受觀眾喜愛。第二季主角們憑借精湛的表演和高質素的製作，劇集在騰訊視頻創下34000的高熱度值，收視與口碑雙豐收，直接問鼎2024劇王之位！



觀眾最愛重刷的陸劇Top1.《知否知否應是綠肥紅瘦》／網播量平均每年新增62.3億

《知否知否應是綠肥紅瘦》由趙麗穎主演，改編自墨寶非寶的同名小說，敘述了明蘭從受壓庶女到銳意進取的女政治家的成長之路。劇集因深入描繪宅鬥與人物成長而受到好評，豆瓣評分高達7.8。播出後，在各大平台累積播放量達230億，成為一部受到觀眾喜愛且值得回味的優質劇作。



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