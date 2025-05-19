61歲港產巨星攜愛妻現身康城 借梁朝偉《一代宗師》捍衛功夫片
撰文：聯合新聞網
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第78屆康城影展開幕，甄子丹帶著愛妻汪詩詩一起出席「中國之夜」，他這次是授命為「中國之夜形象大使」，也希望能在康城讓更多外國人注意到中國的電影。
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「中國之夜」出席的明星包含于適、龔俊、周也、鍾楚曦、在內地發展的翁虹等都有亮相。甄子丹一直都以功夫稱著，他在出席座談會時，有人質疑「已經沒人要看功夫片」，他則直球回應：「我不同意這個說法！」他表示，功夫片總有故事，總有中國人的血統、基因、文化，很多電影都受功夫片的影響，比如《星球大戰》（Star Wars）、Marvel電影，功夫片可能不會總趕著潮流，但：
「功夫片是永恆的。」
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甄子丹還指功夫片可以與藝術結合，可以讓電影層次更豐富：「當我說功夫片的時候，不意味著其中沒有藝術性，就好像王家衛的《一代宗師》，沒有梁朝偉、章子怡主演，沒有很商業的功夫動作設計，會那麼成功嗎？我不會把功夫片和藝術片分開，一個成功的商業片，藝術養份也很足的。」最後他指自己講到功夫就會很激動，他並為自己過度高昂的情緒致歉。
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