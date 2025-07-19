內地「半封殺」是什麼？編劇揭大陸廣電局潛規則　八大特徵惹熱議

大陸娛樂圈近期不斷出現藝人涉及爭議，隨後傳出遭封殺或軟封殺的傳聞。當地知名編劇汪海林17日發文，揭開廣電規定「全封殺」與「半封殺」的不同，有8個特徵流露出藝人的狀態，引發陸網議論。



汪海林直言演藝圈存在不同程度的封殺，廣電對有些藝人「全封殺」，有些藝人則是「半封殺」。他近一步說明「半封殺」，指的是戲可以拍，但不許參加影視類活動，不許參加直播晚會、直播類節目，有些重要項目和重要角色不許出演，而有的則是不許其演出作品播出：

「明顯的就是不許署名。」



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另外，如果是幕後人員被「半封殺」，可以用「化名」繼續創作。汪海林指出，「全封殺」與「半封殺」是廣電的規定，網信是另一個部門，不屬於廣電管轄。因此，陸網常出現「天天上熱搜的，可能是封殺和半封殺的人」的現象，即使遭官方限制，藝人仍透過其他平台維持曝光度。

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汪海林是編劇出身，作品包括《地下地上》、《一起來看流星雨》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等，時常發文批評娛樂圈歪風，其言論時常引發網友議論。他2021年初發文提醒業界不要再拍耽改劇、耽改電影，同年9月，廣電總局宣布禁止播出偶像養成節目、明星親子綜藝及真人秀，加上杜絕畸形審美、低俗網紅等8大禁令，是近5年大陸影視圈最大的一次變動。

業界人士曝大陸廣電「半封殺」8特徵。（ETtoday授權使用／ETtoday製圖）

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